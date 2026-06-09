Crazy Taxi: World Tour torna nel 2027 su PC, PS5, Xbox e Switch 2

Crazy Taxi sta per tornare, e questa volta con un capitolo pensato per fare il giro del mondo. SEGA ha deciso di rispolverare uno dei suoi marchi più amati con Crazy Taxi: World Tour, un titolo di cui si parlava già dal 2023 ma che poi era finito in una sorta di limbo, senza notizie concrete per parecchio tempo. La buona notizia è che il progetto non è stato accantonato come accaduto al cosiddetto Super Game. Anzi, ora c’è anche una finestra di lancio: il gioco arriverà nel 2027 su PC, PS5, Xbox Serie X/S e Switch 2.

Il ritorno di un classico arcade tutto da guidare

A togliere ogni dubbio ci ha pensato il primo trailer ufficiale, che mescola spezzoni di gameplay vero e proprio a sequenze più cinematografiche. La colonna sonora porta dritti agli anni ’90, con la musica degli Offspring a fare da sottofondo, una scelta che profuma di nostalgia e che calza a pennello con lo spirito del brand. Dietro al progetto c’è ancora Kenji Kanno, lo stesso direttore che aveva guidato i lavori sull’originale. Un dettaglio non da poco, perché lascia intendere che il feeling alla guida resterà fedele a quello che molti ricordano con affetto.

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Sul fronte dei contenuti, Crazy Taxi: World Tour proporrà cinque città diverse in cui scatenarsi, con l’obiettivo di sempre: caricare passeggeri e portarli a destinazione il più in fretta possibile, seminando il caos per strada. Ci saranno modalità da affrontare in singolo, ma anche in multiplayer. E poi c’è lui, Axel, il protagonista storico che a quanto pare non sente affatto il peso degli anni. Questa volta toccherà accompagnarlo in una missione inedita.

Una caccia ai criminali tra le strade di tutto il mondo

La trama, per quanto un gioco del genere ne abbia bisogno, ruota attorno a un furto. Il taxi tanto amato da Axel è stato rubato da misteriosi criminali mascherati, e da qui parte una caccia spericolata che attraverserà ogni angolo del pianeta. Missioni estreme, ritmo serratissimo e la possibilità di accumulare montagne di denaro: il tutto descritto, senza troppi giri di parole, come una quantità folle di soldi da guadagnare.

Chi non ha mai messo le mani sul brand farebbe bene a togliersi dalla testa l’idea di una simulazione. Crazy Taxi è sempre stato uno dei giochi di guida arcade più celebri in assoluto, costruito attorno all’immediatezza e al divertimento puro. Niente fisica realistica, niente meccaniche complicate: solo adrenalina e risate. Lo stile grafico, di conseguenza, sarà colorato e vivace, perché non avrebbe avuto senso fare diversamente.