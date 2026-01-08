COSORI ICONIC™ Single arriva in Italia: friggitrice ad aria in acciaio inossidabile

Il mercato delle friggitrici ad aria continua a evolversi e COSORI alza ulteriormente l’asticella con l’arrivo in Italia della nuova COSORI ICONIC™ Single. Il brand, già noto per l’attenzione a prestazioni e qualità costruttiva, presenta un modello che unisce design premium, tecnologia avanzata e cucina più sana, pensato per diventare un vero elemento d’arredo in cucina.

Realizzata in acciaio inossidabile e dotata di superfici a contatto con gli alimenti senza PFAS, ICONIC™ Single introduce una nuova generazione di friggitrici ad aria orientate a chi cerca prestazioni elevate senza compromessi su sicurezza e materiali.

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Design in acciaio inossidabile: estetica e igiene al centro

Uno degli elementi distintivi della COSORI ICONIC™ Single è il suo design minimalista in acciaio inossidabile di alta qualità. La scelta di questo materiale non è solo estetica, ma funzionale: facilita la pulizia, riduce l’assorbimento degli odori e garantisce un’elevata igiene sia all’interno che all’esterno dell’apparecchio.

Tutte le superfici a contatto con gli alimenti utilizzano un rivestimento ceramico privo di PFAS e PTFE, rispondendo alle esigenze di chi desidera una cucina più sana e attenta ai materiali.

Tecnologia avanzata e flusso d’aria di nuova generazione

Dal punto di vista delle prestazioni, ICONIC™ Single integra un motore a corrente continua ad alte prestazioni e un sistema avanzato di flusso d’aria calda a cinque velocità. Questa combinazione consente una diffusione del calore precisa e uniforme, migliorando la croccantezza dei cibi e riducendo i tempi di cottura.

Sono disponibili sei modalità di utilizzo, che rendono la friggitrice estremamente versatile:

frittura ad aria

cottura al forno

lievitazione

disidratazione

mantenimento in caldo

modalità personalizzate

Il tutto è gestibile tramite un pannello touch in vetro temperato, intuitivo e reattivo.

Controllo smart e app VeSync

COSORI ICONIC™ Single è pensata anche per chi ama il controllo smart. Grazie all’integrazione con l’app VeSync, è possibile:

accedere a oltre 90 ricette

personalizzare le impostazioni tramite la nuova modalità Chef

monitorare e controllare la cottura da remoto

Un valore aggiunto che trasforma la friggitrice in un vero assistente culinario digitale.

Capienza, affidabilità e garanzia premium

Con una capacità da 6,2 litri, ICONIC™ Single è adatta sia a single e coppie sia a famiglie che desiderano preparare porzioni abbondanti. COSORI sottolinea inoltre la durata nel tempo del prodotto, offrendo una garanzia di 5 anni, una delle più estese nel settore.

Incluso nella confezione anche un ricettario esclusivo, sviluppato con il supporto di chef e nutrizionisti, per ispirare nuove preparazioni fin dal primo utilizzo.

Prezzo e disponibilità in Italia

La COSORI ICONIC™ Single è disponibile in Italia dal 7 gennaio 2026, acquistabile su Amazon.it al prezzo consigliato di 249 euro. Il brand ha già confermato che la distribuzione verrà ampliata anche ad altri canali nei prossimi mesi.