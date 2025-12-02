Corsa agli ipersonici: l’idrogeno cambia le regole del gioco

Da quando il mitico SR-71 Blackbird è andato in pensione oltre venticinque anni fa, il sogno di superare di molte volte la velocità del suono è rimasto lì, in attesa di un’innovazione che lo rendesse davvero realizzabile. Ebbene, quel momento sembra essere arrivato.

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Dall’SR-71 alle nuove startup: la rivoluzione dei voli ultrasupersonici

Gli Stati Uniti e i loro partner non stanno più fantasticando: sono nel bel mezzo di una vera e propria corsa per sviluppare una nuova generazione di velivoli ipersonici, capaci di raggiungere velocità che lasciano a bocca aperta. E qui non si parla solo di record di velocità; l’innovazione che sta cambiando le carte in tavola è l’uso dell’idrogeno come carburante per i motori scramjet. Questa combinazione potrebbe spalancare le porte a velivoli che viaggiano tranquillamente a Mach 10, sfidando temperature esterne che toccano picchi di 1.800 °C.

Il motore scramjet, di per sé, è una meraviglia ingegneristica. Per capirci, funziona senza nemmeno una parte mobile, comprimendo l’aria in entrata semplicemente grazie all’incredibile velocità del velivolo. Più il mezzo accelera, più il motore diventa efficiente.

Ma è l’idrogeno a renderlo quasi magico. Questo elemento non solo brucia senza produrre anidride carbonica, promettendo una propulsione pulita, ma ha anche una capacità impressionante di trasferire calore. Questo duplice vantaggio crea una sinergia quasi perfetta tra sostenibilità e potenza pura, anche se ovviamente impone l’uso di materiali da fantascienza: leghe capaci di resistere a quel calore infernale e compositi ceramici super-leggeri.

A guidare questa avventura c’è una startup australiana, Hypersonix Launch Systems. Il loro obiettivo è dimostrare che l’idrogeno verde può alimentare la prossima generazione di veicoli ipersonici.

Hypersonix e il motore Spartan: il test che può riscrivere l’aeronautica

Il loro gioiello, il DART AE, un veicolo lungo tre metri e mezzo equipaggiato con il motore Spartan, è pronto per essere messo alla prova nella Wallops Flight Facility della NASA. Se questo veicolo riuscirà a superare stabilmente Mach 5 utilizzando l’idrogeno, sarà un momento storico per questo tipo di propulsione. Ma l’ambizione di Hypersonix non si ferma qui: l’azienda sta già pensando a piattaforme come VISR, che potrebbero trasformarsi in droni di ricognizione o in banchi di prova per tecnologie spaziali, e al concetto di Delta Velos, immaginato come un lanciatore riutilizzabile per piccoli satelliti, anch’esso spinto da scramjet a idrogeno.

Certo, non è tutto facile come bere un bicchiere d’acqua. L’idrogeno, pur essendo un carburante eccezionale, è notoriamente difficile da maneggiare. Richiede raffreddamento criogenico e infrastrutture dedicate e sicure per il trasporto. Non a caso, aziende come la statunitense H2 Clipper stanno studiando soluzioni creative, come l’uso di dirigibili cargo per un rifornimento più pratico ed economico.

Per il momento, vedere aerei passeggeri che volano a Mach 5 resta un sogno proiettato nel futuro. Portare delle persone a quelle velocità richiederà lo sviluppo di materiali totalmente nuovi, sistemi di sicurezza e protocolli mai testati in precedenza. L’evoluzione inizierà, saggiamente, dai droni, che sono i candidati ideali per esplorare questa nuova frontiera. Ma è chiaro che la corsa agli ipersonici è iniziata sul serio: non è più solo un’esercitazione teorica, ma un laboratorio volante dove ogni test ci avvicina a un futuro in cui i viaggi intercontinentali non si misureranno più in ore, ma, potenzialmente, in manciate di minuti. La velocità del Blackbird, insomma, sta per diventare solo il punto di partenza.