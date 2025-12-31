CoopVoce Turbo, in arrivo le prime offerte in 5G dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di iniziare il nuovo anno con il botto. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’operatore renderà disponibili a gennaio 2026 le sue prime offerte dotate della navigazione con le reti di quinta generazione, ovvero le nuove offerte mobile appartenenti alla gamma denominata CoopVoce Turbo.

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CoopVoce Turbo, stanno per arrivare le prime offerte in 5G dell’operatore virtuale

Per l’anno nuovo l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di sorprendere con una novità. Come già accennato in apertura, l’operatore renderà disponibili all’attivazione le sue nuove offerte mobile con supporto alla navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Le offerte in questione apparterranno alla gamma CoopVoce Turbo.

Secondo quanto è emerso in rete, tra queste ci saranno le offerte denominate CoopVoce Turbo 200 5G e CoopVoce Turbo 400 5G. Vediamo cosa dovrebbero includere.

CoopVoce Turbo 200 5G : l’offerta includerà minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il costo per il rinnovo sarà pari a 7,90 euro al mese.

: l’offerta includerà minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms verso tutti i numeri e fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il costo per il rinnovo sarà pari a 7,90 euro al mese. CoopVoce Turbo 400 5G: l’offerta includerà minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, sms verso tutti i numeri e fino a 400 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il costo per il rinnovo sarà pari a 9,90 euro al mese.

Secondo quanto è emerso in queste ore, le nuove offerte con supporto alla navigazione in 5G di CoopVoce saranno disponibili all’attivazione a partire dalla giornata del prossimo 8 gennaio 2026. Sembra inoltre che l’operatore abbia deciso di proporre gratuitamente anche il costo di attivazione, che solitamente dovrebbe avere un importo pari a 9,90 euro.

Per il momento non abbiamo ancora conferme ufficiali da parte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce.