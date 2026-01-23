CoopVoce TURBO 400: 400 Giga in 5G a soli 9,90€ al mese

Ci sono offerte che si capiscono al volo e altre che, dietro uno slogan un po’ urlato, nascondono condizioni, scadenze e asterischi pronti a farsi notare solo dopo. Nel caso di CoopVoce TURBO 400, invece, il messaggio è piuttosto diretto e, cosa non così scontata di questi tempi, coerente dall’inizio alla fine. L’operatore virtuale legato al mondo Coop continua a puntare su una formula che negli anni gli ha costruito una reputazione precisa: pochi fronzoli, prezzo chiaro e la promessa, mantenuta finora, di non cambiare le carte in tavola strada facendo.

Offerta stabile e chiara: CoopVoce lancia TURBO 400

TURBO 400 nasce per chi usa davvero tanto internet sullo smartphone e non ha più voglia di controllare ogni mese quanti giga mancano alla fine. Quattrocento giga in 5G sono una quantità che, per la maggior parte delle persone, equivale a navigare senza pensarci troppo, anche con hotspot attivo, streaming frequente e lavoro in mobilità. A questo si aggiungono minuti illimitati e un pacchetto di SMS, che pur essendo ormai secondari per molti, restano utili in alcune situazioni. Il tutto a 9,90 euro al mese, con un prezzo che CoopVoce ribadisce essere valido “per sempre”, senza vincoli nascosti o aumenti improvvisi nel tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Un altro aspetto interessante è la gestione dell’attivazione. Chi decide di passare a CoopVoce può farlo mantenendo il proprio numero oppure scegliendone uno nuovo, optando per una SIM fisica tradizionale o per una eSIM. In entrambi i casi, l’attivazione è gratuita e il primo mese costa esattamente come i successivi, senza spese extra che spesso gonfiano il totale iniziale. Se si sceglie la consegna a casa, spedizione e attivazione sono incluse, mentre chi preferisce passare da un punto vendita Coop può attivare tutto direttamente lì, senza costi aggiuntivi.

C’è poi la questione del roaming, che negli ultimi anni è tornata centrale con la ripresa dei viaggi. Con TURBO 400, nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito si possono utilizzare gli stessi giga disponibili in Italia per i primi trenta giorni di ogni viaggio. Una soluzione pratica per chi si sposta spesso e non vuole cambiare abitudini o cercare offerte temporanee ogni volta che attraversa un confine.

CoopVoce TURBO 400: 400 Giga in 5G a prezzo fisso

Sul fronte dei servizi, CoopVoce continua a puntare su una rete 5G e sul supporto al VoLTE, che consente chiamate in alta definizione senza rinunciare alla navigazione durante le telefonate. Non manca l’hotspot gratuito e una gestione piuttosto semplice del rinnovo, con la possibilità di automatizzare la ricarica mensile per evitare dimenticanze. L’assistenza è disponibile tramite app, chat e telefono, a qualsiasi ora, un dettaglio che fa la differenza soprattutto per chi non ama perdere tempo.

In definitiva, TURBO 400 non cerca di stupire con promesse irrealistiche o bonus temporanei. È un’offerta pensata per chi vuole tanta libertà di utilizzo, un costo stabile e la tranquillità di sapere quanto spenderà anche tra uno, due o cinque anni. In un mercato dove le tariffe cambiano spesso e la parola “per sempre” viene usata con leggerezza, CoopVoce prova ancora una volta a distinguersi puntando sulla continuità più che sull’effetto sorpresa.