CoopVoce stupirà con la nuova CoopVoce Turbo 200 5G

I rumors lo avevano anticipato da qualche giorno, ma ora sembrerebbe essere confermato. L’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà presto disponibili le sue prime offerte mobile con supporto alla navigazione in 5G. Una di queste sarà la nuova CoopVoce Turbo 200 5G e stupirà per la sua enorme convenienza. Ad un costo contenuto, infatti, questa offerta permetterà di navigare con le nuove reti di quinta generazione.

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CoopVoce Turbo 200 5G sta arrivando e stupirà tutti con la sua convenienza

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce lancerà a breve le nuove offerte con connettività 5G. Tra queste, come già detto, ci sarà la nuova offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Turbo 200 5G. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, sarà messa a disposizione degli utenti per circa un mese. Sarà infatti attivabile a partire dalla giornata del prossimo 8 gennaio 2026 e lo rimarrà fino alla giornata del prossimo 4 febbraio 2026. Non è comunque da escludere che l’operatore proroghi ulteriormente la disponibilità di questa offerta.

Nello specifico, con l’offerta CoopVoce Turbo 200 5G includerà ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati. Questi, come già detto, saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Oltre a questo, saranno compresi nel bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo di questa nuova offerta di CoopVoce sarà pari a 7,90 euro al mese. Per tutti coloro che attiveranno l’offerta nei negozi Coop oppure sul sito ufficiale richiedendo la portabilità del numero da altri operatori telefonici rivali , non sarà previsto alcun costo di attivazione. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione non solo dai nuovi clienti di CoopVoce. L’offerta dovrebbe infatti essere disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente dell’operatore, sempre ad un costo di 7,90 euro al mese.