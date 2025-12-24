CoopVoce EVO 250: 250 Giga e minuti illimitati a 9,90€ al mese!

Se stai cercando un’offerta che metta al centro velocità, quantità di dati e flessibilità, CoopVoce con EVO 250 sembra voler alzare il livello senza troppi compromessi. Per 9,90 euro al mese, infatti, si porta a casa un pacchetto davvero generoso: 250 Giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, con un occhio di riguardo anche per chi viaggia in Europa e nel Regno Unito, dove i Giga funzionano come se fossi a casa per i primi 30 giorni di ogni viaggio. È un approccio semplice ma efficace, pensato per chi vuole navigare, chattare e guardare contenuti senza contare ogni megabyte.

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CoopVoce EVO 250: connessione stabile e Giga extra in UE a 9,90€

L’attivazione è immediata e il processo è totalmente digitale se scegli la eSIM: niente spese di spedizione, niente attese, tutto gestibile online. Se preferisci la classica SIM fisica, comunque, CoopVoce offre la possibilità di riceverla comodamente a casa o di ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. Il costo di attivazione resta contenuto e una tantum, e il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno del mese, senza sorprese né aumenti: un dettaglio che trasmette affidabilità in un panorama di tariffe che cambiano troppo spesso.

Un altro elemento interessante è la libertà di scegliere se mantenere il proprio numero o prenderne uno nuovo, una comodità che rende la transizione verso EVO 250 semplice anche per chi è già cliente CoopVoce. Una volta attivata, l’offerta garantisce anche numeri a sovraprezzo bloccati, ricarica automatica, assistenza sempre disponibile tramite chat, app o telefono, e la possibilità di usare la rete come hotspot gratuito per collegare altri dispositivi. Tutto questo sfruttando una copertura garantita al 99,8% su scala nazionale e internazionale e la tecnologia 4G, che assicura chiamate nitide grazie al servizio VoLTE e una connessione stabile anche in movimento.

In sostanza, EVO 250 non è solo un pacchetto di minuti e Giga: è pensato come un ecosistema di connessione flessibile e sicuro, con strumenti che permettono di usare la rete in modi diversi, sia per il lavoro sia per il tempo libero. Per chi cerca una soluzione stabile, trasparente e senza sorprese, CoopVoce offre un pacchetto competitivo e chiaro, dove la semplicità di attivazione e la continuità del servizio diventano parte integrante dell’esperienza. È una proposta che prova a rispondere alle esigenze di chi naviga tanto e vuole farlo con serenità, senza dover rinunciare a niente.