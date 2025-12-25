CoopVoce Evo 200 per tutte le festività con primo mese gratis

Per tutta la durata delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile all’attivazione un’offerta davvero sorprendente. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di CoopVoce Evo 200. Quest’ultima è già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora ritorna per questo natale con anche il primo rinnovo offerto gratuitamente da CoopVoce.

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CoopVoce Evo 200 ritorna per le festività natalizie ora con primo offerto gratuitamente

Per questo Natale è ritornata ufficialmente una super offerta mobile dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile CoopVoce Evo 200. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da poter inviare verso tutti i numeri.

In passato questa offerta è stata proposta con un costo per il rinnovo pari a 9,90 euro al mese. In occasione di queste festività natalizie, però, l’offerta è stata proposta ad un prezzo scontato. I nuovi clienti che la attiveranno dovranno infatti sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 6,90 euro al mese. Come già detto, poi, l’operatore ha deciso di proporre gratuitamente anche il primo mese di rinnovo dell’offerta. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo per la scheda sim.

Attivando l’offerta CoopVoce Evo 200 sono inclusi diversi servizi. Come riportato sul sito ufficiale, i servizi attivi sono i seguenti: