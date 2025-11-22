CoopVoce EVO 100: 100 Giga e minuti illimitati da 7,90€

Se stai cercando un piano che unisca tanta libertà, giga illimitati e nessuna sorpresa in bolletta, CoopVoce ha qualcosa che potrebbe fare al caso tuo: EVO 100. Non è solo un’offerta telefonica, è pensata per chi vuole restare connesso senza pensieri. Con 100 Giga al mese alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, puoi navigare, chiamare e messaggiare quanto vuoi, senza dover controllare ogni singolo megabyte. E se viaggi in Europa o nel Regno Unito, i tuoi Giga valgono come in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio. È un piccolo lusso di praticità che semplifica la vita.

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Il piano mobile che semplifica la vita digitale: CoopVoce EVO 100

. Puoi scegliere se mantenere il tuo numero oppure crearne uno nuovo, decidere tra la SIM fisica o la comodissima eSIM, che ti permette di passare completamente online senza alcun costo di spedizione. L’attivazione è semplice: 10 euro una tantum se ricevi la SIM a casa o ritiri in un punto vendita Coop, mentre chi è già cliente CoopVoce paga solo 9,90 euro. Il primo mese costa 7,90 euro, e da lì in poi l’offerta si rinnova ogni mese sempre allo stesso prezzo, senza aumenti imprevisti. Per CoopVoce “per sempre” non è solo uno slogan: l’azienda non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti.

EVO 100 non è solo convenienza: la rete CoopVoce è pensata per offrire copertura quasi totale, con il 99,8% di connessione garantita in Italia. Puoi usare la rete come hotspot gratuito per condividere i Giga con altri dispositivi, controllare smart device a distanza e godere di tecnologia 4G e VoLTE. Ciò significa chiamate in alta definizione mentre navighi senza interruzioni, un dettaglio che fa davvero la differenza nella vita di tutti i giorni.

Richiedere EVO 100 è facile: basta farlo online e scegliere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Il rinnovo è automatico, senza pensieri, e se serve supporto, l’assistenza è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, via chat, app o telefono. Con EVO 100, CoopVoce mette insieme libertà, trasparenza e qualità, trasformando un semplice piano telefonico in uno strumento pensato per chi vuole essere sempre connesso, senza limiti, senza vincoli e con la sicurezza di avere tutto sotto controllo.