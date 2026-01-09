CoopVoce, ci siamo: arriva ufficialmente il 5G

Finalmente ci siamo. A partire dalla giornata di ieri 8 gennaio, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha finalmente reso disponibili le sue nuove offerte mobile con supporto alle reti 5G. Ora, quindi, gli utenti potranno scegliere anche questo operatore virtuale per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il catalogo, al momento, è dunque composto dalle offerte denominate CoopVoce Evo Simple, Evo 30, Turbo 200 e Turbo 400.

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CoopVoce, arrivano ufficialmente le nuove offerte dell’operatore con connettività 5G

Anche l’operatore virtuale CoopVoce ha reso disponibili all’attivazione le sue prime offerte per navigare con le reti 5G. Come da tradizione dell’operatore, ci troviamo di fronte ad offerte dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Le offerte saranno disponibili all’attivazione sia da chi attiverà un nuovo numero di telefono sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Vi riassumiamo qui di seguito cosa includono le offerte presenti sul catalogo.