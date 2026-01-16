CoopVoce, arriva l’offerta CoopVoce Digital Evo 50 a 4,90 euro

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da sempre stupito gli utenti con tante proposte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di sorprendere ancora, proponendo un’altra offerta di rete mobile decisamente interessante. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Digital Evo 50. Quest’ultima è al momento proposta ai nuovi clienti tramite una campagna social ad un prezzo decisamente conveniente pari a soli 4,90 euro al mese.

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CoopVoce sorprende ancora, arriva l’offerta CoopVoce Digital Evo 50

Per i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce è da poco arrivata un’altra proposta di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di CoopVoce Digital Evo 50. Quest’ultima viene proposta ai nuovi clienti tramite una campagna social ad un prezzo per il rinnovo scontato pari a soli 4,90 euro al mese. Per sorprendere ancora di più, l’operatore sta inoltre proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il primo mese di rinnovo dell’offerta.

Nello specifico, con l’offerta CoopVoce Digital Evo 50 gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, l’offerta mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 sms da poter inviare verso tutti i numeri. Questa offerta è però rivolta soltanto ai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Insomma, si tratta senz’altro di una proposta di rilievo quella proposta da CoopVoce. Ricordiamo comunque che l’operatore virtuale ha da poco aggiunto al suo catalogo le sue prime offerte che permettono di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Una di queste proposte è la nuova CoopVoce Turbo 200. Quest’ultima ha un costo di soli 7,90 euro al mese ed include fino a 200 GB di traffico dati per navigare in 5G fino a 2 gbps.