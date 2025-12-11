Console sconosciuta Nex Playground batte PS5 e Xbox durante Black Friday USA

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Una console praticamente sconosciuta al pubblico italiano ha superato PS5 e Xbox Series X durante la settimana cruciale del Black Friday negli Stati Uniti. Si chiama Nex Playground, ha la forma di un cubo colorato grande quanto un cubo di Rubik e punta a un pubblico familiare con giochi basati sul movimento. Il dispositivo sarebbe arrivato al secondo posto nelle vendite dopo il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart, relegando la PS5 Slim Digital al terzo gradino del podio. Il successo sorprende considerando che la console non compare nemmeno nei cataloghi europei e utilizza tecnologia che ricorda il defunto Kinect di Microsoft.

Successo commerciale inaspettato negli Stati Uniti

Nex Playground ha conquistato il secondo posto nelle vendite di console durante la settimana del Black Friday, superando giganti come PlayStation 5 e Xbox Series X. Al primo posto si è posizionato il bundle di Nintendo Switch 2 con Mario Kart, mentre la PS5 Slim Digital ha ottenuto la terza posizione. Il risultato appare notevole considerando la differenza di budget marketing e riconoscibilità del brand rispetto ai competitor affermati. Non si tratta di un successo isolato. Nex Playground aveva già ottenuto riscontri simili durante il Prime Day di Amazon, confermando un andamento costante nel tempo piuttosto che un picco momentaneo legato a promozioni aggressive. La performance ripetuta suggerisce che il prodotto ha trovato una nicchia di mercato reale e sostenibile, non semplicemente sfruttato un’opportunità temporanea.ù

Il pubblico target sembra orientarsi verso giochi più fisici e partecipativi che mantengono tutti in movimento in un contesto domestico. Questo approccio contrasta con la direzione presa dalla maggior parte dell’industria videoludica moderna, focalizzata su esperienze immersive e graficamente avanzate che richiedono ai giocatori di rimanere seduti davanti allo schermo per ore.

Design compatto e tecnologia motion sensing

Nex Playground ricorda da vicino la filosofia di Kinect, il sensore per Xbox che rilevava i movimenti dei giocatori senza bisogno di controller tradizionali. Microsoft aveva lanciato Kinect nel 2010 con grande successo iniziale, vendendo milioni di unità, ma aveva poi abbandonato la tecnologia dopo che l’interesse era progressivamente calato. Nex Playground riprende quel concetto ma con hardware completamente integrato. Tutto l’hardware è contenuto in un corpo compatto grande quanto un cubo di Rubik. Le dimensioni ridotte lo rendono facile da posizionare vicino alla televisione senza occupare spazio significativo, a differenza delle console tradizionali che richiedono scaffalature o supporti dedicati. Il design colorato e giocoso comunica immediatamente il target familiare del prodotto.

Il retro del dispositivo ospita le connessioni per la televisione, presumibilmente HDMI per video e audio. Sul fronte si trova una videocamera che interpreta i gesti del giocatore e li converte in comandi sullo schermo. La tecnologia di riconoscimento dei movimenti deve funzionare in tempo reale con latenza minima per garantire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Non sono disponibili dettagli tecnici specifici su risoluzione, processore o memoria, ma considerando il prezzo contenuto e il focus su giochi casual, le specifiche hardware sono probabilmente modeste rispetto a console moderne. L’importante è che la videocamera e il software di riconoscimento gestuale funzionino in modo affidabile, aspetto critico per questo tipo di dispositivo. Il prezzo di vendita negli USA è di 250 dollari per la versione base.