Con Qira, Lenovo cambia l’idea di assistente personale AI

Al CES 2026 Lenovo ha scelto di non limitarsi a presentare nuovi dispositivi. Al contrario ha deciso di intervenire direttamente sul modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia ogni giorno. In questo contesto nasce Qira, il nuovo assistente personale sviluppato in collaborazione con Motorola. Il suo obiettivo? Trasformare l’AI da semplice strumento reattivo a presenza costante e intelligente, capace di accompagnare l’utente senza interromperne il flusso di lavoro.

Lenovo descrive Qira come un’intelligenza “ambientale”, integrata nel sistema operativo e pronta a intervenire nel momento giusto, senza dover essere richiamata ogni volta. L’idea è quella di eliminare il confine tra applicazioni, dispositivi e contesti. Crea così un’esperienza continua che segue l’utente mentre passa da uno smartphone a un laptop, da un tablet a uno smartwatch. Con questa visione, Lenovo cerca di rendere l’AI meno invasiva e più utile. In quanto in grado di comprendere il contesto operativo e di suggerire azioni pertinenti senza trasformarsi in una fonte di distrazioni. La promessa è quella di un assistente che lavora in silenzio, ma che diventa visibile quando serve davvero.

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Produttività, creatività e privacy: la strategia Lenovo dietro Qira

Il cuore di Qira è un’architettura pensata per agire in modo autonomo, ma controllabile. Lenovo ha costruito il sistema attorno a tre concetti chiave che definiscono il comportamento dell’assistente. Parliamo infatti di integrazione profonda, capacità di azione e comprensione del contesto. Tale approccio consente a Qira di coordinare più applicazioni, gestire documenti, suggerire il passo successivo in un’attività e persino intervenire nella scrittura o nella sintesi delle informazioni, riducendo il carico cognitivo dell’utente.

Un aspetto centrale resta però la gestione dei dati. Qira adotta infatti un modello ibrido che privilegia l’elaborazione locale, limitando il ricorso al cloud solo quando necessario per funzionalità più complesse. Questa scelta è stata presa per favorire una maggiore attenzione alla privacy e al controllo delle informazioni personali, tema sempre più rilevante nell’adozione dell’intelligenza artificiale su larga scala.

Allo stesso tempo, Lenovo ha costruito Qira come una piattaforma aperta, integrata con partner tecnologici di primo piano, in grado di ampliare le capacità dell’assistente senza perdere il suo ruolo centrale. La distribuzione graduale prevista nel corso del 2026 segna l’inizio di una transizione importante. Insomma, Qira non è solo una nuova funzione, ma il tentativo di Lenovo di creare un linguaggio comune tra dispositivi diversi, rivoluzionando completamente il rapporto quotidiano tra persone e tecnologia.