Con Giga 150, Iliad propone 150 GB, minuti e SMS illimitati a prezzo fisso

L’offerta Giga 150 di iliad nasce per chi utilizza lo smartphone in modo intenso ma vuole mantenere un controllo chiaro sui costi. Al centro della proposta ci sono 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, il tutto a 7,99 euro al mese, con la promessa di un prezzo che non cambia nel tempo.

Oltre al traffico nazionale, l’offerta include anche 11GB dedicati al roaming in Europa, pensati per chi viaggia spesso e vuole continuare a navigare senza sorprese. Interessante anche la presenza delle chiamate internazionali incluse dall’Italia verso numerosi numeri fissi esteri e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada, una caratteristica che amplia il pubblico potenziale della tariffa.

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A completare il pacchetto ci sono servizi come hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero e assenza di scatto alla risposta, tutti inclusi senza costi aggiuntivi. L’attivazione della SIM prevede un costo unico, l’operatore però punta sulla semplicità del processo, che può avvenire online o tramite app.

Giga 150 iliad: limiti, condizioni e ideologia

Accanto ai vantaggi, è importante considerare anche le condizioni che regolano l’utilizzo dell’offerta Giga 150. Superata la soglia dei 150GB nazionali, la navigazione può continuare solo previo consenso esplicito dell’utente, con un costo a consumo. Una scelta che riflette l’approccio di iliad orientato a evitare addebiti automatici e poco chiari.

Lo stesso vale per il roaming europeo, dove oltre i 11GB dedicati viene applicata una tariffazione secondo le regole vigenti. Tutti i servizi inclusi sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. Un aspetto standard nel settore ma che qui viene esplicitato con chiarezza, insieme alle politiche sul legame stabile con l’Italia e sul monitoraggio del traffico in roaming.

In termini di rete, l’offerta si appoggia al 4G e 4G+ dove disponibili, mentre il 5G resta legato a specifiche offerte e dispositivi compatibili. Nel complesso, Giga 150 rappresenta bene la filosofia di iliad. Infatti non sono previsti vincoli contrattuali, nessun costo nascosto e un listino pensato per restare invariato nel tempo. È una proposta che punta più sulla fiducia e sulla semplicità che su promozioni temporanee. Si rivolge a tutti coloro che cercano un equilibrio tra abbondanza di dati, libertà di utilizzo e prevedibilità della spesa mensile.