Comet OFFERTE magiche: qui le promo fioccano come neve a Natale

Da Comet, l’esperienza di acquisto raggiunge un nuovo livello grazie alle promozioni Samsung attive fino al 12 dicembre 2025. L’iniziativa permette di ricevere in regalo una Samsung Jet, con il modello incluso che varia in base al numero di prodotti acquistati. Con un solo prodotto, è possibile ottenere il Jet 65 pet, del valore di 199€ IVA inclusa, mentre con due prodotti si riceve il Jet 85 premium, valutato 399€ IVA inclusa. Per tre prodotti la sorpresa è il Bespoke AI Jet Lite da 599€, mentre chi acquista quattro prodotti riceve il prestigioso Bespoke AI Jet Ultra, del valore di 899€.

La promozione permette di scegliere tra elettrodomestici di varie categorie, dalla cucina al frigorifero, con la certezza di ricevere un regalo wow e utile, valorizzando ogni acquisto. La grafica della campagna, chiara e immediata, illustra i premi con icone dettagliate e valori espliciti, permettendo al cliente di comprendere immediatamente quale Samsung Jet potrà ricevere. L’iniziativa di Comet si distingue per trasparenza e vantaggio economico, offrendo prodotti di fascia alta a prezzi competitivi e con un omaggio esclusivo.

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Prodotti e promozioni imperdibili sui device Samsung da Comet

Tra le offerte disponibili da Comet, è possibile acquistare il Samsung Frigorifero Combinato Incasso a 649 euro, il Samsung Piani Cottura Nz64b5045gk/u1 Nero a 399 euro, e il Samsung Frigoriferi Combinati a 899 euro. Gli amanti della cottura troveranno interessante il SAMSUNG NV7B5760WBK/U5 VETRO NERO, proposto da Comet a 1099 euro, mentre per chi cerca lavaggio efficiente sono disponibili la Samsung Lavastoviglie incasso Dw60dg770b00u1 Bianco a 496,99 euro e la Samsung Lavasciuga WD90DG5B15BEET 9 Kg Bianco a 698,99 euro. Infine, per chi desidera una soluzione di grande capienza, il Samsung Frigorifero Combinato 4 Porte RF65DG9H0ESREF 636 l Inox Spazzolato è in offerta a 3346,99 euro. Grazie a queste proposte, Comet unisce tecnologia avanzata, design elegante e vantaggi economici, valorizzando ogni acquisto con il regalo di una Samsung Jet, in base alla quantità di prodotti selezionati.