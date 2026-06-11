Come Uccidono le Brave Ragazze chiude: la terza stagione sarà l’ultima

Come Uccidono le Brave Ragazze chiude i battenti. Netflix ha messo le cose in chiaro: la serie mystery con protagonista Emma Myers avrà una terza stagione, e sarà anche l’ultima. Niente quarta, niente sorprese dell’ultimo minuto. Il viaggio di questa storia si fermerà lì, con un capitolo conclusivo che promette di chiudere tutti i conti rimasti aperti.

Quando arriva l’ultima stagione

La terza stagione debutterà nel corso del 2027. Le riprese, a quanto pare, sono appena terminate, quindi adesso comincia tutta la fase di lavorazione che porta una serie dal set fino allo schermo: montaggio, post produzione, tutta quella roba che richiede tempo e pazienza. Un dettaglio importante riguarda la struttura: questo capitolo finale sarà composto da quattro episodi. Una stagione corta, dunque, pensata probabilmente per concentrare la tensione e arrivare dritta al punto senza troppi giri di parole.

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Il fatto che Netflix abbia deciso di concludere la storia non è necessariamente un brutto segno. A volte chiudere una serie nel momento giusto è la scelta migliore, quella che permette di mantenere intatto il senso del racconto senza diluirlo in stagioni di troppo. E con quattro episodi soltanto, l’impressione è proprio quella di voler dare un finale netto, deciso.

Emma Myers e il futuro della serie

Al centro di tutto resta Emma Myers, volto ormai riconoscibile per il pubblico che ha seguito le vicende fin dall’inizio. La sua presenza è stata uno dei punti di forza di Come Uccidono le Brave Ragazze, una di quelle interpretazioni che hanno contribuito a tenere incollati gli spettatori episodio dopo episodio. Vederla affrontare l’atto conclusivo di questa avventura mystery sarà sicuramente uno degli aspetti più attesi dai fan.

Per ora i dettagli sulla trama dell’ultima stagione rimangono riservati. Netflix, come spesso accade in questi casi, preferisce centellinare le informazioni, lasciando che sia la serie stessa a parlare quando arriverà il momento. Quello che si sa è il quadro generale: quattro episodi, in arrivo nel 2027, per mettere la parola fine a una storia che ha trovato il suo pubblico e che adesso si appresta a salutarlo. Le tempistiche, va detto, sono ancora abbastanza ampie. Mancano diversi mesi prima che il capitolo finale arrivi sulla piattaforma, e nel frattempo gli appassionati dovranno armarsi di un po’ di pazienza. La conferma dell’esistenza di questa terza stagione, però, è già di per sé una notizia che mette fine alle speculazioni: la serie continua, ma con una data di scadenza ben precisa.