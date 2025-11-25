ColorOS 16 porta l’AI ovunque: un sistema più intuitivo, creativo e vicino alle persone

ColorOS 16 nasce con l’obiettivo di rendere l’AI quasi invisibile, lasciando che ogni strumento favorisca l’espressione personale. Il cuore della nuova esperienza visiva ruota attorno a funzioni pensate per migliorare foto e video senza complicazioni.

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L’esempio più evidente è AI Portrait Glow, un sistema che illumina automaticamente i ritratti in condizioni difficili, bilanciando tonalità e luminosità in modo naturale. La funzione affianca strumenti come AI Eraser, utile per eliminare elementi indesiderati, AI Rimetti a Fuoco per recuperare nitidezza nei soggetti in movimento e AI Rimuovi Riflessi, progettato per scatti più chiari attraverso superfici trasparenti. Molto interessante anche la Re-Illuminazione AI, che trasforma immagini a bassa risoluzione in risultati UHD sorprendenti, e il nuovo editor video con Master Cut, completo di controlli manuali, filtri, musica e ritaglio dinamico.

ColorOS 16 e la produttività: strumenti più intelligenti e meno passaggi

Tra le funzioni più utili arriva il nuovo AI Recorder, che trascrive in tempo reale, distingue le voci e genera automaticamente titoli e riassunti dopo ogni registrazione. È anche possibile condividere solo il testo, solo l’audio o entrambi, adattando l’output al contesto.

In parallelo debutta AI Writer, un assistente che aiuta nelle attività quotidiane: migliorare testi, creare idee, generare didascalie per i social, riassumere articoli o costruire mappe mentali. L’integrazione diretta in app come Notes e in servizi terzi lo rende uno strumento immediato e sempre disponibile.

ColorOS 16 con AI Mind Space: organizzazione fluida e collegamento con Gemini

AI Mind Space rappresenta uno dei passi avanti più maturi di ColorOS 16. Basta un gesto a tre dita o un tocco sullo Snap Key per salvare ciò che appare sullo schermo, che viene subito ordinato e raggruppato in collezioni tematiche. Il sistema riconosce anche contenuti reali tramite fotocamera, come poster o eventi, suggerendo automaticamente l’aggiunta al calendario.

La collaborazione con Google consente a Gemini di trasformare i contenuti raccolti in azioni: salvare articoli di viaggio e ottenere un itinerario completo, organizzare note sparse in un progetto coerente o strutturare un piano personalizzato. ColorOS 16 diventa così un ecosistema che mette l’AI al servizio dell’esperienza quotidiana, senza invadenza e con una naturalezza che migliora davvero il modo di creare, lavorare e organizzare le idee.