Clicks Communicator, il ritorno della scrittura consapevole

Nel mercato ipercompetitivo degli smartphone moderni, dove tutto ruota attorno a schermi sempre più grandi e interazioni rapide, Clicks sceglie una strada diversa e decisamente meno affollata. Il Clicks Communicator nasce come risposta a una stanchezza diffusa, quella di chi vive sommerso da notifiche continue e conversazioni spezzettate su decine di applicazioni. L’azienda non propone semplicemente un altro smartphone, ma un oggetto con una missione precisa, riportare la comunicazione testuale a un livello più controllabile, più umano, meno dispersivo.

Il Communicator è pensato prima di tutto come dispositivo complementare, da affiancare allo smartphone principale per filtrare messaggi, email e chat senza il rumore di fondo delle app superflue. Ma la scelta di adottare Android 16 fin dal debutto, accompagnata dalla garanzia di cinque anni di aggiornamenti, lascia intendere che possa tranquillamente vivere anche da solo. La presenza di SIM fisica ed eSIM rafforza questa doppia anima, rendendolo adatto sia a chi cerca una sorta di rifugio digitale sia a chi vuole semplificare radicalmente il proprio rapporto con lo smartphone.

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Design e software: il Communicator come strumento, non distrazione

L’impatto visivo del Communicator parla chiaro fin dal primo sguardo. Le linee compatte e verticali richiamano dispositivi che molti ricordano con nostalgia, ma senza cadere nella pura imitazione. La tastiera fisica occupa la parte inferiore del corpo e diventa protagonista assoluta, mentre l’ergonomia favorisce l’uso a una mano, dettaglio ormai raro nel mercato attuale. Sul lato emerge il Prompt Key, affiancato da una luce di segnalazione capace di cambiare colore in base alla provenienza dei messaggi, trasformando le notifiche in segnali immediati e comprensibili. Accanto, un interruttore fisico consente di silenziare tutto in un istante o di essere riconfigurato secondo le abitudini personali.

Anche il software segue la stessa filosofia essenziale. L’interfaccia personalizzata, costruita su base Niagara Launcher, convoglia messaggi ed email in un unico spazio, eliminando il continuo salto tra applicazioni diverse. La scrittura torna fluida, continua, meno frammentata. Il Prompt Key, oltre alle funzioni immediate, apre a possibili evoluzioni future legate all’intelligenza artificiale, ma senza che questa diventi il fulcro dell’esperienza.

Sul fronte tecnico, la dotazione è sorprendentemente completa. Si parla infatti di una batteria da 4.000 mAh, ricarica wireless Qi2 con supporto magnetico, jack audio da 3,5 millimetri, 256GB di memoria espandibile e un processore MediaTek a 4nm. A completare il quadro, pannelli posteriori intercambiabili e una strategia di prezzo che premia chi crede nel progetto fin da subito. Insomma, il Communicator non vuole stupire con effetti speciali, ma convincere giorno dopo giorno, parola dopo parola.