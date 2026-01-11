Cibersecurity, l’AI cambia il volto delle minacce digitali

Nel mondo della Cibersecurity si sta aprendo una stagione nuova. L’AI non è più soltanto uno strumento di difesa o un supporto per l’analisi delle minacce, ma diventa parte integrante delle attività criminali. Il segnale più chiaro arriva dall’emersione di un ransomware capace di adattarsi all’ambiente in cui opera, modificando il proprio comportamento per eludere i controlli. Non si tratta ancora di un fenomeno di massa. Ma è comunque sufficiente a dimostrare che la barriera tecnologica è stata superata.

Accanto a questo sviluppo, l’uso dell’AI continua a diffondersi in modo più silenzioso ma estremamente efficace nelle truffe online. I messaggi di phishing risultano sempre più credibili, costruiti con testi fluidi, immagini realistiche e identità digitali difficili da distinguere da quelle autentiche. Le frodi legate agli investimenti, in particolare, mostrano una capacità di rinnovarsi rapidamente. La sensazione è quella di una rincorsa continua, in cui chi attacca sfrutta la stessa tecnologia che dovrebbe proteggerci.

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Cibersecurity, ransomware e nuove frontiere del mobile attack

I numeri indicano così una crescita costante delle vittime, alimentata da un ecosistema criminale sempre più strutturato e concentrato attorno a pochi gruppi dominanti. A cambiare, però, non è solo la quantità, ma la qualità degli attacchi. Prima di colpire, molti operatori investono tempo e risorse per neutralizzare i sistemi di difesa.

In contemporanea, la Cibersecurity deve fare i conti con l’espansione delle minacce mobile, in particolare quelle che sfruttano la tecnologia NFC. Gli smartphone diventano così un punto di ingresso privilegiato, non solo per sottrarre dati o credenziali, ma per costruire attacchi sempre più mirati. I malware più recenti combinano funzioni di controllo remoto con tecniche di intercettazione dei pagamenti contactless. In alcuni Paesi queste minacce assumono una connotazione locale, adattandosi alle abitudini digitali e ai servizi più diffusi, segno di una criminalità attenta al contesto e pronta a personalizzare gli strumenti.

Allo stesso tempo, alcune famiglie di malware storiche mostrano segnali di declino, sostituite da soluzioni più flessibili, spesso offerte come servizio. Insomma, il quadro che emerge è quello di una cibersecurity chiamata a reinventarsi, dove la difesa non può più basarsi su schemi statici ma deve anticipare un avversario capace di apprendere, adattarsi e colpire con tempismo.