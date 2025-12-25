Chromebook: finalmente Gemini integrato in Chrome sta arrivando

Una gara che continua senza esclusione di colpi, ovviamente è quella all’intelligenza artificiale e nello specifico all’integrazione dei vari bot IA all’interno delle piattaforme software delle varie aziende, tutte le aziende infatti vogliono integrare i propri sistemi in modo da garantire un’esperienza d’uso connessa e coerente a tutti gli utenti, dinamica nella quale i grandi colossi stanno cercando ovviamente di rivendicare la fetta più grossa del mercato.

A quanto pare, ora sta per arrivare il turno di tutti gli utenti dotati di un Chromebook, nello specifico stiamo parlando dell’integrazione di Gemini all’interno di Google Chrome che finalmente sta per arrivare anche per la versione Chromebook del browser, tutto ciò infatti è emerso all’interno di una pagina informativa del forum di supporto di Google che annuncia la versione di Chrome che accoglierà Gemini come assistente IA su Chromebook.

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Una lunga attesa

Per chi non lo sapesse, Gemini integrato all’interno di Google Chrome non è semplice semplicemente il richiamo alla pagina ufficiale di Gemini, bensì è un vero e proprio assistente di intelligenza artificiale integrato all’interno del browser che può leggere quello che state guardando e fornire feedback in base ai prompt che voi fornite, tutto senza mai abbandonare la pagina sulla quale siete posizionati.

Tutti gli utenti dotati ovviamente di un Chromebook, aspettavano con ansia all’arrivo di questa funzionalità anche per i loro dispositivi ed erano rimasti ad una dichiarazione di Google che definiva il tutto come “molto presto arriverà”, questa frase ora ha una vera e propria scadenza, è emerso infatti che la funzionalità tanto attesa dovrebbe esordire intorno alla fine di gennaio 2026, siamo dunque ad una manciata di settimane dall’arrivo previsto da Google che dovrebbe colmare il gap di questi dispositivi con gli altri già circolanti, sicuramente si tratta di un passo in avanti non importante che dovrebbe sortire con la versione di ChromeOS 144.