Chrome cambia modo di leggere sullo smartphone: la nuova Modalità lettura

In questi giorni Chrome per Android ha iniziato a modificare una delle sue funzioni più longeve, ma anche più discusse. La Modalità lettura, presente da anni nel browser di Google, è sempre stata una sorta di promessa mantenuta solo a metà. Nel senso che è utile quando compariva, frustrante quando spariva senza spiegazioni. Il suo comportamento incostante, legato a criteri spesso poco chiari, ha reso l’esperienza discontinua.

Ora qualcosa cambia, e non si tratta di un semplice ritocco grafico. Chrome sta introducendo un nuovo approccio che punta sulla prevedibilità e sulla scelta manuale. La Modalità lettura non è più un’opzione “concessa” dal browser solo su alcune pagine, ma diventa una funzione sempre disponibile, richiamabile direttamente dal menu principale. Quindi non è più l’algoritmo a decidere se un contenuto merita una visualizzazione semplificata, bensì chi legge.

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Questa scelta ha un peso concreto nell’uso quotidiano. Il risultato è un’esperienza meno imprevedibile, più simile a quella offerta da applicazioni dedicate alla lettura, ma senza uscire dal browser.

Chrome punta su continuità, design e personalizzazione

Il rinnovamento non riguarda solo l’accesso alla funzione, ma anche il modo in cui la Modalità lettura si integra nell’interfaccia di Chrome. Una volta attivata, la pagina non viene più isolata dal resto dell’esperienza di navigazione. La barra degli indirizzi resta visibile e compare un pannello inferiore con animazioni morbide e controlli che cambiano forma in modo fluido.

Sul fronte delle opzioni, Chrome non stravolge ciò che già funzionava, ma lo rende più coerente. Font, dimensione del testo e colori di sfondo restano personalizzabili, ma ora le preferenze vengono ricordate da una pagina all’altra. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto per chi legge spesso da smartphone e non vuole riconfigurare tutto ogni volta. La Modalità lettura smette così di essere un’eccezione temporanea e diventa una vera impostazione persistente.

Il rilascio, come spesso accade con Chrome, è graduale. Alcuni utenti hanno già visto il nuovo design sulla versione stabile del browser, mentre altri dovranno attendere ancora. Chi è più curioso può comunque anticipare i tempi intervenendo sulle opzioni sperimentali. Al di là delle tempistiche, una cosa è certa. Chrome sta cercando di rendere la lettura su mobile meno casuale e più affidabile, risolvendo uno di quei piccoli attriti che incidono davvero sull’esperienza d’uso complessiva.