Chrome cambia il modo di leggere su Android: la Modalità lettura diventa più coerente

Chi utilizza Google Chrome su Android ha imparato negli anni a convivere con una Modalità lettura tanto utile quanto incostante. In molti casi, la sua comparsa dipendeva da valutazioni automatiche del browser, con un pulsante che appariva solo su alcune pagine e spariva senza preavviso. Un comportamento che, invece di semplificare l’esperienza, finiva spesso per renderla frustrante.

Con il nuovo aggiornamento, Chrome cambia approccio in modo netto. La Modalità lettura diventa una funzione sempre accessibile dal menu principale del browser. La voce dedicata compare tra le opzioni, consentendo all’utente di attivarla quando lo ritiene opportuno, indipendentemente dal tipo di sito o dalla struttura dell’articolo. È un passaggio importante, perché sposta il controllo dall’algoritmo alla persona che legge.

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Chrome rinuncia a una scorciatoia invasiva per offrire un accesso più ordinato e costante. Resta comunque semplice tornare alla visualizzazione originale, evitando interruzioni inutili. Nel complesso, la Modalità lettura smette di essere una funzione “capricciosa” e assume finalmente un comportamento prevedibile, coerente con l’uso quotidiano dello smartphone.

Chrome rinnova l’interfaccia: design moderno e preferenze che restano

Il cambiamento non riguarda solo l’accesso alla Modalità lettura, ma anche il modo in cui Chrome la integra nell’interfaccia. Una volta attivata, la pagina non viene più isolata a schermo intero. La barra degli indirizzi resta visibile e la lettura si svolge all’interno di un layout più leggero e continuo. Nella parte inferiore compare un pannello ridisegnato secondo il linguaggio Material 3 Expressive, con animazioni fluide e transizioni morbide che rendono l’esperienza più naturale.

Le opzioni di personalizzazione restano ampie e familiari. È possibile scegliere il tipo di carattere, aumentare la dimensione del testo e selezionare lo sfondo più adatto alle proprie esigenze. La vera svolta, però, è nella gestione delle preferenze. Chrome ora le mantiene anche cambiando pagina. Chi legge molto non deve più riconfigurare ogni volta stile e dimensioni, un dettaglio che incide sulla qualità dell’esperienza.

Il lancio del nuovo design è graduale e non ancora disponibile per tutti, ma il segnale è chiaro. Chrome punta a rendere la Modalità lettura uno strumento stabile, affidabile e perfettamente integrato nel sistema Android. Non si tratta solo di un restyling grafico, ma di una correzione che risolve uno dei limiti storici del browser, rendendo la lettura su smartphone più semplice e coerente.