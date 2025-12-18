CES 2026: Reolink mostra il futuro della smart security con un nuovo AI Hub

Al CES 2026 Reolink alza gli standard della smart security, presentando una visione chiara di come l’intelligenza artificiale cambierà il modo di proteggere case e spazi esterni. L’azienda ha svelato una nuova generazione di soluzioni pensate per essere più autonome, intelligenti e integrate, con al centro un AI Hub progettato per diventare il cervello dell’intero ecosistema.

Si ottiene, così, meno dipendenza dal cloud, maggiore elaborazione locale e un controllo più preciso sugli eventi rilevanti. Un approccio che risponde sia alle esigenze di privacy sia a quelle di affidabilità, soprattutto in contesti domestici sempre più connessi.

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AI Hub: il cuore della nuova sicurezza intelligente

Il nuovo AI Hub di Reolink è pensato come un punto di equilibrio tra videocamere e dispositivi di sicurezza. L’intelligenza artificiale lavora direttamente sull’hub, analizzando i flussi video in tempo reale e distinguendo persone, veicoli, animali e movimenti sospetti con maggiore accuratezza.

Questo consente notifiche più mirate e una drastica riduzione dei falsi allarmi, uno dei problemi più comuni nella videosorveglianza domestica. L’elaborazione locale permette inoltre di mantenere attive molte funzioni avanzate anche in assenza di connessione internet, aumentando l’affidabilità complessiva del sistema.

L’hub diventa così una piattaforma centrale, capace di adattarsi alle esigenze dell’utente e di crescere insieme all’ecosistema Reolink.

Videocamere a triplo obiettivo: più dettagli, meno punti ciechi

Tra le novità più interessanti spiccano le nuove videocamere a triplo obiettivo, pensate per offrire una copertura più ampia senza rinunciare al dettaglio. La combinazione di più sensori consente di unire visione panoramica e zoom, mantenendo alta la qualità dell’immagine anche su soggetti distanti.

Questa soluzione riduce la necessità di installare più dispositivi nello stesso ambiente, semplificando l’installazione e migliorando la gestione delle riprese. L’AI gioca un ruolo chiave anche qui, coordinando i diversi obiettivi per seguire automaticamente i movimenti rilevanti.

Nuova floodlight camera: sicurezza e illuminazione insieme

Reolink ha mostrato anche una floodlight camera di nuova generazione, che integra illuminazione potente e videosorveglianza intelligente. La luce non è solo un deterrente visivo, ma diventa parte attiva del sistema, attivandosi in modo selettivo in base agli eventi riconosciuti dall’AI.

Questo permette di illuminare solo quando serve davvero, migliorando la sicurezza senza sprechi energetici e senza disturbare inutilmente l’ambiente circostante.

Una visione chiara per il futuro

Con le novità presentate al CES 2026, Reolink delinea un futuro in cui la smart security è più autonoma, precisa e rispettosa della privacy. L’intelligenza artificiale non è più un semplice extra, ma l’elemento centrale che rende i sistemi davvero intelligenti e adattabili.

La combinazione tra AI Hub, videocamere avanzate e nuovi dispositivi di illuminazione mostra una strategia coerente, orientata a rendere la sicurezza domestica più efficace e, allo stesso tempo, più semplice da gestire. Un segnale chiaro di come la videosorveglianza stia entrando in una nuova fase, sempre più guidata dall’IA.