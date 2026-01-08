CES 2026: Jackery debutta con robot solare e gazebo fotovoltaico

Jackery porta al CES 2026 una visione concreta di energia sostenibile e mobilità intelligente. L’azienda, nota per le sue soluzioni di alimentazione portatile, ha presentato due novità che puntano a ridefinire il concetto di energia off-grid: un robot solare completamente autonomo e un gazebo fotovoltaico pensato per l’uso domestico e outdoor.

Il robot solare che segue il sole

La prima novità è un robot solare autonomo progettato per ottimizzare la produzione di energia rinnovabile senza intervento umano. Il sistema è in grado di muoversi in modo indipendente e orientare i pannelli fotovoltaici seguendo il percorso del sole durante la giornata, massimizzando l’efficienza di ricarica.

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Il robot integra sensori ambientali e algoritmi intelligenti che gli permettono di adattarsi alle condizioni meteo e alla conformazione del terreno, rendendolo adatto a contesti come campeggi, aree remote, cantieri temporanei o situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire una fonte di energia affidabile e continua anche lontano dalla rete elettrica tradizionale.

Un gazebo che produce energia pulita

Accanto al robot, Jackery ha svelato anche un gazebo fotovoltaico che unisce design e funzionalità. La struttura integra pannelli solari nel tetto e può alimentare dispositivi elettronici, elettrodomestici da esterno o sistemi di illuminazione, trasformando giardini e spazi aperti in piccole centrali energetiche.

Il gazebo è pensato sia per l’uso residenziale sia per contesti professionali, come eventi, aree relax o strutture ricettive. La produzione di energia avviene in modo silenzioso e continuo, con la possibilità di accumulo tramite batterie integrate o sistemi di storage compatibili.

Energia off-grid sempre più intelligente

Con queste soluzioni, Jackery conferma la propria strategia orientata all’innovazione sostenibile, puntando su prodotti che combinano autonomia, intelligenza e rispetto per l’ambiente. Il CES 2026 diventa così il palcoscenico per mostrare come l’energia solare possa evolversi da semplice fonte rinnovabile a sistema attivo e intelligente, capace di adattarsi ai bisogni reali delle persone.

L’azienda non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità commerciale, ma le novità presentate indicano chiaramente la direzione: rendere l’energia pulita sempre più accessibile, flessibile e integrata nella vita quotidiana.