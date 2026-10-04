Cavi USB-C, i watt non dicono nulla sulla velocità dei dati

Scegliere un cavo USB-C guardando soltanto la potenza in watt è uno degli errori più diffusi tra chi compra accessori per smartphone e computer. Il motivo è semplice: un cavo può gestire tranquillamente 240W in ricarica e allo stesso tempo trasferire dati a soli 480Mb/s, cioè alla velocità dello standard USB 2.0. Il numero stampato sulla confezione indica quanta energia passa, non quanto velocemente viaggiano i file. Per questo conviene guardare altrove.

I watt indicano solo la ricarica, non la velocità

Il caso dei primi MacBook Pro con porte USB-C, arrivati nel 2016, spiega bene il problema. Il portatile aveva quattro porte Thunderbolt 3 e in confezione c’era un alimentatore USB-C da 87W con il suo cavo. Era naturale pensare che quel cavo potesse fare tutto ciò che il computer permetteva. Invece no, perché trasportava 87W di potenza ma muoveva i dati a 480Mb/s. Erano altri tempi, certo, e lo standard muoveva ancora i primi passi. Il punto è che dieci anni dopo, nel 2026, la situazione non è cambiata granché. Apple vende ancora oggi un cavo da 240W che resta fermo alle velocità di USB 2.0. La potenza, insomma, misura una sola prestazione e dice poco o niente sul trasferimento dei dati.

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La maggior parte dei cavi riporta infatti soltanto la capacità di ricarica, e la scelta ha una sua logica. La velocità con cui si ricarica un dispositivo interessa a tutti, mentre la velocità di trasferimento conta per una fetta molto più ristretta di utenti. C’è poi una questione di costi. Produrre un cavo lento che carica in fretta è molto più economico rispetto a un modello che unisce ricarica rapida e trasferimenti veloci.

Perché i produttori puntano al minimo indispensabile

I dispositivi USB 2.0 in circolazione sono più numerosi di quanto si immagini. iPhone 17 e l’ultimo iPad, per esempio, si fermano a USB 2.0. Lo stesso vale per gran parte delle cuffie e spesso anche per i mouse cablati. Molta tecnologia di uso quotidiano non va oltre quella soglia, e i produttori si adeguano al livello più basso semplicemente perché possono farlo. È vero che la serie Samsung Galaxy S26 e Pixel 11 montano porte USB-C con standard USB 3.2, ma quante volte capita davvero di collegare il telefono al computer per spostare un file? Visto che nella stragrande maggioranza dei casi i cavi servono solo a ricaricare, è questo il prodotto che l’industria sforna in serie.

La regola più prudente è considerare ogni cavo USB-C come un modello USB 2.0, a meno che non sia specificato diversamente. Se serve solo per la ricarica il dettaglio conta poco, anche se qualche sorpresa può capitare comunque, visto che alcuni cavi caricano e basta, senza alcuna capacità di trasferire dati. Quando invece serve una velocità precisa bisogna cercare quel prodotto in modo mirato. Per il Thunderbolt c’è il simbolo del fulmine, per USB4 il relativo logo. Con USB 3, 3.1 e 3.2 le cose si complicano, perché spesso i cavi non hanno segni distintivi e l’unica garanzia sta nella descrizione del prodotto.

Come verificare la velocità e perché lo standard confonde

Esiste comunque un modo pratico per togliersi ogni dubbio, cioè collegare il dispositivo e controllare la velocità effettiva. Su macOS basta aprire Informazioni di Sistema e selezionare USB nella sezione Hardware per vedere quali periferiche sono collegate e a che velocità. Può capitare così di scoprire che un cavo arriva a 5Gb/s quando ne servirebbero 10. Su Windows la verifica si fa da Gestione dispositivi, nella sezione dedicata ai controller USB. La lettura è un po’ meno immediata rispetto al pannello di macOS, ma le informazioni necessarie ci sono tutte.

Eppure USB-C doveva risolvere ogni problema, con ricarica più rapida, dati più veloci e un connettore reversibile. Gran parte della confusione dipende dall’USB-IF, l’organizzazione senza scopo di lucro che definisce gli standard USB. USB 3.2 non è di per sé più veloce di USB 3.0, perché può significare 5Gb/s, 10Gb/s o 20Gb/s e si divide ulteriormente in Gen 1, Gen 2 e Gen 2×2. USB 2 resta molto diffuso perché costa pochissimo da implementare. L’USB-IF richiede ai cavi certificati di indicare potenza e velocità dei dati, ma alcuni produttori scelgono di non certificarli e in questo modo non sono obbligati a stampare quelle specifiche.

Fonte: TecnoAndroid