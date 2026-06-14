Casualità quantistica perfetta: dimostrata l’imprevedibilità della natura

L’idea che il mondo sia, almeno in parte, davvero imprevedibile non è più solo una suggestione filosofica. Un gruppo di ricercatori dell’ETH Zurigo ha messo a segno un risultato che molti aspettavano da tempo: è riuscito a dimostrare l’esistenza di una casualità perfetta all’interno di un sistema quantistico. In pratica, certi eventi della natura non possono essere previsti. Mai. Non per limiti tecnologici o perché ci manca qualche dato, ma perché sono intrinsecamente casuali.

Quando la prevedibilità smette di funzionare

Nella vita di tutti i giorni siamo abituati a un mondo che si comporta in modo ordinato. Lasciamo cadere una penna dal tavolo e sappiamo benissimo dove andrà a finire: a terra, sempre, senza sorprese. È il regno della fisica classica, dove ogni causa porta a un effetto preciso e calcolabile. Se conosciamo le condizioni di partenza, possiamo prevedere cosa succederà dopo. Più o meno tutto, nella nostra esperienza quotidiana, segue questa logica rassicurante.

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Il problema nasce quando si scende a livello dei sistemi quantistici. Qui le regole cambiano, e parecchio. Le particelle non si comportano come palline da biliardo che seguono traiettorie definite. Entrano in gioco probabilità, sovrapposizioni di stati, comportamenti che sfuggono a qualsiasi tentativo di previsione netta. Per decenni i fisici hanno discusso se questa imprevedibilità fosse reale oppure soltanto apparente, frutto di una nostra ignoranza sui meccanismi nascosti. Forse, pensava qualcuno, esiste un livello più profondo che, se solo riuscissimo a osservarlo, ci restituirebbe l’ordine perduto.

La svolta arrivata dai laboratori svizzeri

Ed è qui che entra in scena il lavoro del team dell’ETH Zurigo. Per la prima volta sono riusciti a ottenere una forma di casualità perfetta in un sistema quantistico. Non una casualità qualsiasi, di quelle che potremmo simulare con un computer attraverso algoritmi più o meno sofisticati. Quella generata dalle macchine, infatti, è solo apparentemente casuale: dietro c’è sempre una formula, una sequenza che in teoria si potrebbe ricostruire. Vera imprevedibilità, quella autentica, è un’altra cosa.

Quello dimostrato dai ricercatori svizzeri è qualcosa di radicalmente diverso. Si tratta di eventi della natura che risultano totalmente, irriducibilmente imprevedibili. Nessuna formula nascosta, nessun parametro segreto da scoprire, nessuna scorciatoia matematica. Solo puro caso, scolpito nelle fondamenta stesse della realtà fisica. Un risultato che, per i sistemi quantistici, rappresenta una sorta di prova definitiva su una questione che si trascinava da generazioni.

Le implicazioni di una scoperta del genere vanno oltre la semplice curiosità scientifica. Una casualità autentica e verificabile ha un valore concreto in ambiti come la crittografia, dove generare numeri davvero impossibili da prevedere significa costruire sistemi di sicurezza molto più solidi. La differenza tra una casualità simulata e una casualità reale, in certi contesti, può fare la differenza tra un codice violabile e uno praticamente inattaccabile.