Casio G-Shock Hokusai: ecco i dettagli dei nuovi dispositivi

Sono in arrivo due nuovi G-Shock DW-5600 firmati Casio. I dispositivi sono in uscita in Giappone all’inizio del 2026, che trasformano le iconiche stampe di Katsushika Hokusai in quadranti digitali viventi. Il DW-5600KHFM25-1JR cattura la quiete di sotto il ponte Mannen a Fukagawa. Il ponte domina la scena, l’acqua scorre lenta e il Fuji si affaccia sullo sfondo con discrezione. È un’estetica pensata per chi ama l’arte minimalista ma non vuole rinunciare alla robustezza di un G-Shock. Al contrario, il DW-5600KHSH25-1JR porta al polso l’energia della pioggia bianca sotto il Fuji. Caratteristiche distintive dei due nuovi modelli.

Scopriamo le caratteristiche dei nuovi modelli G-Shock Hokusai di Casio

Entrambi i dispositivi presentano una cassa compatta da 48,9 × 42,8 mm, spessore di 13,4 mm e il peso di 53 grammi. Elementi che garantiscono comfort quotidiano. Mentre il cinturino è stato realizzato in resina e si adatta a polsi da 145 a 205 mm. Inoltre, la batteria ha un’autonomia fino a cinque anni. I due G-Shock integrano un comparto tecnico che comprende tutte le caratteristiche della serie DW-5600. Si parla di resistenza agli urti, impermeabilità fino a 200 metri, cronometro, timer, multi-allarme e calendario automatico.

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A ciò si aggiunge l’illuminazione LED Super Illuminator, che esalta i dettagli artistici e rende leggibile il quadrante anche al buio. Il flash luminoso sincronizzato con gli allarmi e l’afterglow completano un’esperienza visiva che va oltre la semplice funzionalità. Il fondello riporta inciso il kanji che indica il Giappone, ribadendo l’origine “Made in Japan”. Un dettaglio che sottolinea cura costruttiva e autenticità culturale.

Disponibili al momento solo in Giappone a 18.700 yen (circa 115 euro), i due modelli sono già aperti in pre-ordine sul sito ufficiale Casio. Secondo quanto dichiarato, le prime spedizioni sono previste per gennaio 2026. Tra tradizione e innovazione, tali G-Shock trasformano l’arte di Hokusai in un’esperienza tattile e quotidiana. Una collaborazione che punta a sorprendere chiunque li indossi.