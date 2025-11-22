Bugatti celebra i venti anni della Veyron

La Bugatti Veyron ha stupito tutto il mondo automotive con il suo debutto nel 2005. La vettura ha dato vita al segmento delle hypercar fondendo linee morbide con una potenza senza paragoni. Il motore W16 di 7.993 cm³ ha permesso alla vettura di stabilire diversi record di velocità che l’hanno resa iconica.

A distanza di 20 anni, la hypercar rappresenta ancora un punto di riferimento per le prestazioni automobilistiche e il marchio ha deciso di celebrarla come merita. I festeggiamenti sono iniziati con il popolarissimo Bugatti Festival di Molsheim organizzato da Les Enthousiastes Bugatti Alsace.

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Questo evento si tiene annualmente per ricordare ed onorare Ettore Bugatti, fondatore del marchio, nel giorno del suo compleanno il 15 settembre. Le celebrazioni sono proseguite con il Bugatti Petit Tour dedicato ai proprietari più esigenti.

La Bugatti Veyron ha riscritto le regole del mondo automotive definendo la categoria hypercar grazie alle sue forme e prestazioni uniche

La scorsa settimana si è tenuto un importante incontro che ha permesso ai proprietari di una Veyron di incontrarsi presso il prestigioso 2025 Concours tenutosi presso il Wynn Las Vegas. L’evento celebra annualmente dell’arte e la cultura automobilistica e, quest’anno, ha ricordato la Veyron e la sua storia.

Al raduno hanno partecipato vetture provenienti da tutto il mondo, tra cui alcune delle più esclusive mai prodotte. Tra queste spiccano la Veyron Sang Noir caratterizzata dalla scocca completamente nera e dagli interni rossi. Al suo fianco c’era anche la Veyron Sang Bleu, la prima Bugatti adornata con carbonio blu, presentata in anteprima mondiale a Pebble Beach nel 2009 per celebrare i cento anni del marchio.

Tra le versioni altamente esclusive c’è anche la Veyron ‘Vagues de Lumière’, una hypercar completamente dipinta a mano. Presenti anche due ‘Les Légendes de Bugatti’, modelli in edizione limitata che omaggiano eroi del marchio come Jean-Pierre Wimille o Meo Costantini. Immancabile la leggendaria Veyron Super Sport, che ha infranto il record di velocità, insieme a numerosi prototipi e vetture in anteprima mondiale.

Oltre a celebrare la prima vettura del corso moderno del marchio, il padiglione Bugatti ha ospitato i modelli più iconici del brand come la Chiron, Divo, Centodieci, Bolide, W16 Mistral e Tourbillon.