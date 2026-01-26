Boicottaggio prodotti USA: in arrivo nuove app

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuove app utilizzate per il boicottaggio dei prodotti USA

Negli ultimi giorni, tra Danimarca e Groenlandia si ha la sensazione che qualcosa si sia incrinato. Le minacce ripetute di Donald Trump hanno contribuito a creare un clima di inquietudine che va ben oltre. Le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi scende in piazza, chi rinuncia a un viaggio programmato negli Stati Uniti, chi decide di interrompere abbonamenti a piattaforme americane. È una protesta diffusa che si insinua nei gesti quotidiani e trasforma scelte banali in dichiarazioni di principio. Anche fare la spesa, improvvisamente, non è più un atto neutro. A tal proposito, il boicottaggio dei prodotti made in USA sta diventando sempre più concreto. Per orientarsi tra scaffali pieni di marchi globali, molti consumatori stanno cercando strumenti pratici, rapidi, quasi immediati. Due app, NonUSA e Made O’Meter, hanno intercettato tale bisogno. Fino a poco fa erano nomi sconosciuti ai più; oggi, almeno in Danimarca, sono diventate un piccolo fenomeno.

Nuove app utilizzate per il boicottaggio dei prodotti USA

NonUSA, nel giro di pochi giorni, è passata dall’anonimato delle ultime posizioni al vertice assoluto su App Store danese. Il funzionamento è semplice: si scansiona il codice a barre di un prodotto e si scopre da dove proviene, con tanto di suggerimenti per alternative locali. Il fatto che l’app sia usata soprattutto nei paesi scandinavi restituisce l’immagine di una reazione regionale compatta. Mentre l’assenza della Finlandia sembra ricordare che ogni paese ha priorità geopolitiche diverse.

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Made O’Meter segue lo stesso filone, con una diffusione più limitata, ma comunque sufficiente per scalare le classifiche danesi. Nel complesso, i download delle due app sono cresciuti in modo vertiginoso, quasi nove volte in una sola settimana. È vero che, guardando ai numeri globali, si tratta di cifre modeste. Ma in un mercato piccolo come quello danese il segnale è chiaro. Tali scelte raccontano un disagio profondo e una volontà di prendere posizione, anche attraverso strumenti minuscoli come un’app sul telefono.