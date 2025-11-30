Black Friday Amazon 2025: le offerte da non perdere

La settimana del Black Friday su Amazon è ormai entrata nel vivo. Ci sono tanti sconti che interessano praticamente tutte le categorie, inclusi gli smartphone di fascia alta. I modelli più performanti e desiderati delle principali aziende sono disponibili a prezzi ribassati. Spesso con tagli consistenti rispetto al listino. Tra le proposte più interessanti ci sono il Samsung Galaxy S25 Ultra. Ma anche i Google Pixel 10 Pro e Pixel10ProXL e lo Xiaomi 15T Pro.

Il Samsung Galaxy S25 Ultra si distingue per il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici. Ed anche per il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy e una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica cablata, wireless e inversa. Mentre la promessa di sette generazioni di aggiornamenti software lo rende un acquisto duraturo. Al momento lo smartphone è disponibile in offerta su Amazon nella variante da 1 TB a 1199 euro. Con possibilità che i modelli da 256 e 512 GB ritornino nei giorni successivi.

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Google Pixel 10 Pro, XL e Xiaomi 15T Pro in offerta Black Friday

Anche Google propone sconti interessanti sulla gamma Pixel di fascia alta. Il Pixel 10 Pro integra un display OLED LTPO da 6,3 pollici con refresh rate adattivo, il processore Tensor G5 e 16 GB di RAM. La tripla fotocamera posteriore e la batteria da 4870 mAh completano il pacchetto. Il Pixel 10 Pro XL offre uno schermo più ampio da 6,8 pollici e una batteria da 5200 mAh, con ricarica cablata più veloce. Entrambi garantiscono sette anni di aggiornamenti tra Android, Pixel Drop e patch di sicurezza.

Anche Xiaomi entra nella fascia alta con il 15T Pro, dotato di display AMOLED da 6,83 pollici, SoC MediaTek Dimensity 9400+. E poi anche tripla fotocamera con sensore principale Light Fusion 900 da 50 MP. La batteria da 5500 mAh supporta ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W. Il modello è disponibile su Amazon con prezzi ribassati fino a 699,90 euro per la versione da 256 GB. Le offerte possono variare nel corso della settimana del Black Friday e terminano il 1° dicembre 2025. Gli utenti interessati ai modelli top sono quindi invitati a monitorare attentamente il sito, perché le scorte possono esaurirsi rapidamente e alcuni ribassi potrebbero durare poche ore.