Bill Pulte spaventa il Congresso USA: scade la legge sulla sorveglianza

Per la prima volta dopo decenni, il Congresso americano ha lasciato scadere una vecchia legge sulla sorveglianza, e il motivo dietro questa decisione ha più a che fare con le persone che con i principi. Al centro di tutto c’è il timore di consegnare poteri delicati nelle mani di Bill Pulte, figura che sta facendo discutere parecchio a Washington.
Cosa è successo davvero al Congresso
La vicenda ruota attorno a una norma che da molti anni regolava le attività di spionaggio e raccolta di informazioni. Una legge che, fino a poco tempo fa, sembrava destinata a essere rinnovata quasi per inerzia, come tante altre prima di lei. Stavolta però qualcosa si è inceppato. Il Congresso ha scelto di non procedere con il rinnovo, lasciando di fatto decadere uno strumento che per decenni aveva fatto parte dell’arsenale legislativo degli Stati Uniti in materia di sicurezza.
A pesare sulla bilancia non è stata tanto una questione di principio sul tema della sorveglianza, quanto la diffidenza verso chi avrebbe potuto sfruttare quei poteri. La preoccupazione, neanche troppo velata, riguarda proprio Bill Pulte e il ruolo che potrebbe ricoprire.
La nomina che ha bloccato tutto
Il nodo è legato alla controversa nomina a DNI voluta da Trump. La carica di Director of National Intelligence è una di quelle che contano sul serio, perché chi la occupa coordina l’intera comunità dell’intelligence americana. Affidare a una figura come Pulte uno strumento così potente come una legge sullo spionaggio ha evidentemente messo in allarme una parte del Congresso.
E così, pur di non rafforzare la posizione di chi viene percepito come una scelta divisiva, i legislatori hanno preferito lasciar cadere la norma piuttosto che rinnovarla. Una mossa che dice molto sul clima politico attuale, dove anche le decisioni più tecniche finiscono per intrecciarsi con i giochi di potere e con i nomi sul tavolo.
Il risultato è che adesso gli Stati Uniti si ritrovano senza una legge sulla sorveglianza che li aveva accompagnati per lunghissimo tempo, e tutto questo non per un ripensamento sui metodi dello spionaggio, ma per la paura di rafforzare un singolo individuo nel pieno di una battaglia politica che non accenna a placarsi.