Battlefield 6: numeri da capogiro negli Stati Uniti

Nonostante un iniziale scetticismo, il nuovo titolo appartenente alla serie Battlefield ha riscosso un successo davvero impressionante soprattutto negli Stati Uniti, nello specifico i dati offerti dal noto analista Mat Piscatella citando un report della società di analytics Circana, sottolineano come il titolo in questione abbia avuto il miglior mese di lancio degli ultimi tre anni spodestando tutti gli altri titoli, nello specifico il titolo è riuscito a battere colossi del calibro di NBA 2K26 e Monster Hunter.

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I numeri nel dettaglio

Attualmente sottomano non abbiamo numeri concreti e precisi, ma sappiamo che il titolo in questione è il primo per numero di vendite sia su pc che su Xbox, su PlayStation invece gode del secondo posto dal momento che il primo è occupato proprio da NBA 2K26, si tratta di un lancio davvero incredibile e per trovare un titolo in grado di fare meglio bisogna andare indietro nel lontano 2022 quando la testa della classifica era occupata, per ironia della sorte, da un titolo del franchise rivale, stiamo parlando di call of Duty Modern Warfare 2, del quale nuovamente non abbiamo numeri precisi ma che sappiamo aver venduto addirittura oltre 1 miliardo di dollari in pena 10 giorni, però in tutto il mondo.

Un elemento che tra l’altro, lascia decisamente riflettere che da circa una settimana sul mercato e sbarcato il nuovo titolo di Call of Duty black ops ma non si sentono voci inerenti grandi vendite o proiezioni a rialzo, segnale forse inequivocabile che questa volta il confronto lo vincerà a mani basse, il nuovo titolo di Battlefield, ovviamente non rimane che attendere le prossime settimane per capire come si comporterà il mercato soprattutto a ridosso del periodo natalizio che potrebbe confermare in modo radicale quanto abbiamo visto oppure invertire completamente il trend, attualmente però, a vincere il confronto è senza dubbio Battlefield.