Batterie termiche: il segreto nascosto dietro l’energia

Le batterie termiche vengono descritte come dispositivi lontani dall’uso quotidiano, ma fondamentali in settori dove le temperature elevate non costituiscono un’eccezione bensì la norma. Questi sistemi di accumulo entrano in funzione solo quando l’elettrolita passa allo stato fuso, spesso oltre i 300 gradi centigradi, un limite che metterebbe in crisi gran parte delle batterie convenzionali. Proprio per questa ragione trovano applicazione in ambiti industriali, aerospaziali e militari, dove affidabilità e stabilità risultano prioritarie rispetto alla compattezza. In tali condizioni estreme, il vero punto critico viene individuato nel comportamento dei materiali interni, sottoposti a stress termici continui che accelerano i processi di degradazione.

Il problema silenzioso del catodo

Tra i materiali più studiati emergono i fluoruri dei metalli di transizione, apprezzati per l’elevata tensione operativa e per la resistenza al calore. Durante il funzionamento prolungato, tuttavia, parte del materiale del catodo tende a dissolversi nell’elettrolita fuso. Questo fenomeno porta a una lenta migrazione interna che riduce progressivamente la quantità di materiale attivo disponibile. La conseguenza viene descritta come una perdita di capacità e una vita operativa più breve. Il problema non riguarda una singola reazione, bensì una somma di microprocessi continui che, nel tempo, compromettono le prestazioni complessive della cella.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un gruppo di ricerca della Chinese Academy of Sciences ha adottato una strategia diversa da quella tradizionale. Invece di cercare un nuovo materiale catodico, l’attenzione si è concentrata sulla protezione di quello esistente. Le particelle di fluoruro di cobalto sono state rivestite con un guscio di carbonio derivato da covalent organic frameworks. Si parla di strutture porose e ordinate note per la precisione con cui regolano i passaggi interni.

Questo rivestimento viene descritto come un filtro selettivo, capace di consentire il transito degli ioni utili al funzionamento della batteria e, allo stesso tempo, di limitare i percorsi responsabili della dissoluzione del catodo. I canali, con dimensioni intorno a 0,54 nanometri, risultano sufficienti a mantenere l’attività elettrochimica senza favorire la dispersione del materiale. Lo studio, pubblicato su Advanced Science, indica una maggiore stabilità nel tempo e una riduzione sensibile del degrado, delineando un progresso discreto ma rilevante verso batterie termiche più affidabili e mature.