Batterie allo stato solido, FAW fissa il 2027 per il debutto su Hongqi

Le batterie allo stato solido tornano al centro del dibattito sull’auto elettrica. Questa volta con una scadenza precisa. FAW, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, ha indicato il 2027 come l’anno in cui la tecnologia dovrebbe arrivare su strada, partendo dai modelli Hongqi, il marchio più rappresentativo e ambizioso del gruppo.

Non si tratta di un annuncio generico. Parlare di una data, anche se non definitiva, significa che il progetto ha superato la fase puramente sperimentale. Ed è un segnale che arriva in un momento delicato per il settore, alle prese con i limiti strutturali delle batterie agli ioni di litio: costi, sicurezza, tempi di ricarica e densità energetica.

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Perché FAW guarda allo stato solido

Le batterie allo stato solido promettono di risolvere più problemi insieme. L’assenza dell’elettrolita liquido riduce i rischi legati al surriscaldamento, mentre la struttura compatta consente di immagazzinare più energia nello stesso spazio. In termini pratici, questo si traduce in più autonomia, pacchi batteria più leggeri e una maggiore affidabilità nel tempo.

FAW sembra voler sfruttare questi vantaggi partendo dall’alto. Hongqi non è un marchio qualunque: è la vetrina tecnologica del gruppo, quella su cui vengono testate le soluzioni più avanzate prima di una possibile estensione al resto della gamma. Portare qui le batterie allo stato solido significa puntare su modelli dove prezzo e complessità tecnica sono meno vincolanti.

Un debutto graduale, non di massa

Il 2027 non va letto come l’anno della diffusione su larga scala. Più realisticamente, sarà l’inizio di una fase pilota, con volumi limitati e un forte focus sulla validazione su strada. È una strategia prudente, ma coerente con la natura della tecnologia, che richiede nuovi processi produttivi e standard di controllo più severi.

Anche per questo, la scelta di un marchio premium è quasi obbligata. I clienti di Hongqi cercano innovazione e status, e sono più disposti ad accettare una tecnologia nuova, purché offra vantaggi concreti.

Una strategia che va oltre FAW

La mossa di FAW si inserisce in una corsa globale sempre più serrata. Il 2027 ricorre spesso nelle roadmap dei costruttori, segno che il settore sta convergendo verso una finestra temporale condivisa. Nessuno vuole arrivare per primo a tutti i costi, ma nessuno vuole nemmeno restare indietro.

Se le promesse verranno mantenute, il debutto delle batterie allo stato solido su Hongqi potrebbe rappresentare un passaggio chiave non solo per FAW, ma per l’intero mercato elettrico. Non una rivoluzione immediata, ma l’inizio concreto di una nuova fase.