Batteria al vanadio più grande al mondo prodotta in Cina

In Cina è entrata in azione quella che è già definita la più grande batteria al vanadio del mondo, pensata per immagazzinare energia su larga scala e aiutare la rete elettrica nei momenti di maggiore stress.

Non si tratta di una classica batteria agli ioni di litio, ma di una batteria a flusso. Trattasi di una tecnologia diversa, meno conosciuta dal grande pubblico ma sempre più utilizzata quando serve accumulare grandi quantità di elettricità. In questo caso l’energia viene conservata in soluzioni liquide a base di vanadio, che possono essere caricate e scaricate senza subire un degrado significativo nel tempo.

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Il vantaggio principale di sistemi di questo tipo è la durata. A differenza delle batterie tradizionali, che con il passare degli anni perdono efficienza, le batterie al vanadio possono lavorare per decenni. Riescono ad affrontare migliaia di cicli senza cali rilevanti di prestazioni. È uno dei motivi per cui vengono considerate particolarmente adatte allo stoccaggio stazionario, cioè quello legato alle reti elettriche e agli impianti rinnovabili.

Batterie al vanadio, la Cina è pronta ad utilizzarle

Negli ultimi anni la Cina sta puntando molto su questo tipo di infrastrutture. L’espansione di solare ed eolico richiede reti più flessibili e sistemi in grado di assorbire oscillazioni continue. In questo scenario, le batterie al vanadio rappresentano una soluzione costosa all’inizio, ma solida nel lungo periodo.

L’avvio di questo impianto non cambia da solo il panorama energetico globale, ma è un segnale chiaro della direzione intrapresa. Mentre il litio resta centrale per auto elettriche e dispositivi personali, lo stoccaggio di rete sembra destinato a seguire un’altra strada, fatta di tecnologie meno “alla moda” ma più adatte a lavorare in silenzio, tutti i giorni.

E la Cina, ancora una volta, ha deciso di giocare d’anticipo. Non sorprende che una potenza del genere riesca ancora una volta a battere la concorrenza in un campo così delicato e così complicato come quello del risparmio energetico.