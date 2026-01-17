Bandcamp contro l’AI: la linea dura che tutela la musica

Bandcamp ha chiarito pubblicamente il proprio orientamento sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa all’interno della piattaforma. Ha stabilito il divieto di pubblicare brani e contenuti audio creati interamente o in larga parte tramite sistemi automatici, così come l’interdizione assoluta di strumenti pensati per imitare artisti reali o stili riconoscibili. La comunicazione ufficiale collega queste scelte alle regole già esistenti contro impersonificazione e violazioni della proprietà intellettuale, sottolineando una continuità normativa più che una svolta improvvisa. La piattaforma segnala inoltre la possibilità di intervenire in modo preventivo, rimuovendo contenuti ritenuti non conformi anche prima di segnalazioni formali, ribadendo la centralità della fiducia tra artisti e pubblico.

Il confine sottile tra AI e processo creativo

Bandcamp sostiene da sempre gli artisti attraverso un rapporto diretto con i fan e promuovere la musica come espressione culturale e relazione tra persone. L’azienda descrive i musicisti come elementi essenziali del tessuto sociale. Non sono semplici produttori di file audio. Secondo quanto affermato, queste regole mirano a mettere al primo posto la creatività umana. In tal modo vengono garantite esperienze, scelte e percorsi reali. Bandcamp ricorda anche l’esistenza di strumenti per segnalare contenuti inappropriati di varia natura, con l’indicazione che le policy potranno adattarsi nel tempo, mantenendo però invariato il principio di fondo: mettere le persone, e non gli algoritmi, al centro della musica.

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La posizione di Bandcamp non coincide con un rifiuto totale dell’intelligenza artificiale. Il riferimento a contenuti “interamente o in larga parte” generati lascia spazio a una zona grigia che riflette la realtà della produzione musicale contemporanea. Chi crea musica sa che tecniche basate su machine learning e neural network fanno parte del processo da anni. Emulatori di amplificatori ed effetti per chitarra e basso, come quelli basati su modelli neurali, dimostrano come l’AI possa funzionare come supporto tecnico senza annullare l’intervento umano. In questo senso, la linea tracciata da Bandcamp sembra puntare meno sulla tecnologia in sé e più sull’intenzione e sull’autorialità, distinguendo tra assistenza creativa e sostituzione dell’artista.