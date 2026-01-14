Automobili Lamborghini stupisce all’Art Basel Miami 2025 con una Temerario unica

Automobili Lamborghini ha presentato una speciale Temerario realizzata attraverso il programma Ad Personam durante un evento esclusivo tenutosi a Miami Beach. Svelata in occasione dell’Art Basel Miami 2025 davanti ad oltre 500 clienti e VIP, questa vettura unica nel suo genere mostra quello che è possibile fare con il programma di personalizzazione della Casa del Toro.

La Temerario in questione presenta una verniciatura speciale e dettagli raffinati sia nel colore che nelle finiture. Per realizzarla sono state necessarie oltre 320 ore di verniciatura a mano, creando un innovativo effetto cristallo. Per raggiungere questo effetto sono state utilizzate varie tonalità di vernice tra cui Verde Shock, Grigio Maat e Nero Nemesis, dando vita ad un complesso pattern artistico.

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Gli interni sono realizzati in Grigio Octans con dettagli in Verde Scandal, colorazioni usate per i sedili sportivi. Presenti anche elementi dotati di effetto cristallo ritorna per una continuità con l’esterno. A conferma che si tratta di un modello esclusivo, l’emblema del Toro sul pannello posteriore è ricamato con un motivo che richiama il complesso effetto cristallo.

Scopri la nuova Temerario di Automobili Lamborghini, realizzata in edizione speciale per Art Basel Miami 2025

Dal punto di vista tecnico, la Temerario può contare sul pacchetto “Alleggerita”. Attraverso l’ampio utilizzo di fibra di carbonio, la vettura presenta un peso ridotto, oltre a vantare prestazioni migliorate per l’utilizzo in pista. Sotto il cofano troviamo il propulsore ibrido V8 biturbo realizzato appositamente da Automobili Lamborghini per offrire performance da supercar. Il motore termico è in grado di raggiungere i 10.000 giri/min.

Alla presentazione della vettura a Miami Beach erano presenti Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini, e Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer, insieme ad Andrea Baldi, CEO di Automobili Lamborghini America. Il CEO Winkelmann ha dichiarato: “Questa Temerario Ad Personam è una testimonianza della nostra filosofia secondo cui il vero lusso risiede nella personalizzazione. Ogni dettaglio, dalla verniciatura effetto cristallo agli interni realizzati a mano, mostra la profondità della creatività e dell’artigianalità che solo Lamborghini può offrire”.

L’amministratore ha poi aggiunto: “La Temerario rappresenta l’espressione più audace del futuro di Lamborghini, dove tecnologia rivoluzionaria, maestria artigianale e la libertà della personalizzazione Ad Personam convergono. Questa vettura non si limita a superare i confini: ridefinisce ciò che una supercar può essere”.