Automobili Lamborghini, ecco i regali di Natale perfetti per gli amanti della Casa del Toro

Con l’avvicinarsi del Natale, Automobili Lamborghini ha scelto di accendere la magia delle feste nel modo unico che contraddistingue il brand. La Casa del Toro ha stretto svariate collaborazioni nel corso degli anni per dare vita ad una serie di prodotti unici e speciali.

La fusione di bellezza ed emozione, elementi distintivi di Automobili Lamborghini, si può ritrovare anche in questa selezione di regali esclusivi pensati per tutta la community. I vari prodotto sono adatti agli appassionati più giovani sia a quelli più esigenti.

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La collaborazione con LEGO permette di costruire i modellini Revuelto e Huracán STO nel pieno stile dei mattoncini di Billund. La Huracán STO appartiene alla linea LEGO Speed Champions mentre con il set LEGO Technics Revuelto sarà possibile realizzare la supercar e radiocomandarla. Molto interessanti i kit dedicati a Huracán e Urus di Clementoni. Grazie a questi set è possibile stimolare i più piccoli alla creatività e alla manualità.

Automobili Lamborghini svela i regali perfetti per gli amanti del brand da inserire nella letterina a Babbo Natale

La collaborazione con 3T, azienda italiana specializzata in ciclismo sportivo, porta la passione per il marchio sulle due ruote grazie a bici di alto valore tecnico e di design. Il mondo lifestyle, invece, si arricchisce con la linea di borracce e tumbler create da 24Bottles e ispirate alla Huracán Sterrato “All Terrain”. Come non citare le fragranze d’ambiente Culti Milano, che si arricchiscono con il nuovo profumo Grigio Vulcano.

Gli amanti della moda potranno indossare lo stile Lamborghini con la collezione Activewear by Macron. Per essere trendy anche con il beachwear la collezione Orlebar Brown x Automobili Lamborghini dedicato agli amanti del sole e del mare. Non mancano i mocassini e le sneakers della collaborazione Tod’s x Automobili Lamborghini per uno stile sofisticato e dinamico.

Il mondo degli audiofili non potrà fare a meno del giradischi Technics o dell’esclusivo Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition realizzato da Sonus faber. La collaborazione con Cartiera, ha portato alla realizzazione di tote bag, porta smartphone, porta carte e portachiavi ottenuti da materiali di recupero.