Auto usate: i prezzi medi sono calati in Italia

Il 2025 ha portato novità interessanti nel mercato delle auto usate in Italia. Secondo l’analisi di AutoScout24, il prezzo medio di una vettura usata è fermo a 21.273 euro. Segnando un calo del 3,4% rispetto all’anno precedente. Un calo leggero, ma significativo. Non si tratta solo di numeri: l’attenzione va anche alla quantità di auto disponibili e a chi le cerca. In Italia l’offerta cresce dell’1%, segno che i venditori rispondono alla richiesta, e la domanda aumenta del 2,3%. Confermando un interesse costante da parte degli acquirenti. Guardando oltre i confini italiani, la situazione è più variegata. Nel dettaglio, in Germania la domanda resta stabile, in Belgio e Austria aumenta lentamente. Mentre nei Paesi Bassi la crescita è più decisa. Sul fronte dell’offerta, si assiste a un vero e proprio boom nei Paesi Bassi, a fronte di cali o stabilità negli altri Paesi.

Auto usate in Italia: ecco come procede il mercato

Un capitolo a parte merita il mondo delle vetture elettriche. Quest’ultime, nel 2025, registrano la flessione più evidente dei prezzi. In Italia -8,3%, superiore alla media europea. Segno che la mobilità elettrica sta diventando sempre più accessibile e attraente anche nel mercato dell’usato. Nel dettaglio, riguardo i marchi più richiesti, Volkswagen domina in gran parte del mercato europeo. Mentre in Italia la leadership va alla FIAT, seguita da Mercedes, Audi e Volkswagen.

Tra i modelli elettrici, Tesla rimane al primo posto tra le scelte degli automobilisti. A tal proposito, la Model 3 guida le classifiche in Italia e in quasi tutti gli altri Paesi europei. Seguita poi dalla Model Y. Altri modelli popolari in Italia includono la FIAT 500e, la smart forTwo e la Porsche Taycan. Il quadro che emerge è chiaro: le auto elettriche non sono più un’eccezione, ma una scelta concreta per chi cerca un’usata moderna e affidabile. In tale contesto, il mercato italiano continua a distinguersi per dinamismo e preferenze specifiche.