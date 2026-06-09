Auto cinesi, il 75% dei giovani italiani è pronto a comprarle

Le abitudini degli automobilisti italiani stanno cambiando rapidamente e tra i protagonisti di questa trasformazione ci sono sempre di più i marchi provenienti dalla Cina. Se fino a pochi anni fa questi brand venivano guardati con diffidenza, oggi il quadro appare molto diverso, soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo una recente indagine, infatti, il 75% dei giovani italiani sarebbe disposto ad acquistare un’auto cinese.

Un dato che racconta bene quanto il mercato automotive stia attraversando una fase di profondo cambiamento, trainata dalla crescita dell’elettrificazione e da una nuova attenzione verso tecnologia e innovazione.

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Auto cinesi sempre più apprezzate dai giovani italiani

L’indagine realizzata da Areté, intitolata “Cosa pensano i giovani delle auto cinesi?”, evidenzia un orientamento piuttosto chiaro. Tre giovani su quattro dichiarano di essere pronti a scegliere un modello prodotto in Cina, segnale di una fiducia crescente nei confronti di questi costruttori.

Tra le caratteristiche più ricercate emerge una preferenza per vetture con prezzo inferiore ai 30.000 euro e alimentazione elettrificata. Quasi la metà degli intervistati sceglierebbe infatti una motorizzazione ibrida, mentre il 34% si orienterebbe verso un modello completamente elettrico. Solo il 20% continuerebbe a preferire le tradizionali alimentazioni termiche.

A sorprendere è soprattutto un aspetto: il prezzo non rappresenta il principale motivo di scelta.

Tecnologia e innovazione pesano più del prezzo

Per il 53% dei giovani italiani la caratteristica più importante riguarda il livello di tecnologia, qualità e innovazione presente a bordo. Il costo d’acquisto resta certamente rilevante, ma viene indicato come elemento decisivo dal 43% degli intervistati.

La ricerca mostra inoltre come i giovani si informino in modo diverso rispetto al passato. Il 41% consulta siti specializzati e piattaforme online prima di scegliere un’auto, mentre il 17% raccoglie informazioni tramite i social media.

Non manca comunque una parte di consumatori più cauti. I principali dubbi riguardano il servizio di assistenza post-vendita, indicato dal 23% degli intervistati, e l’affidabilità generale delle vetture, che resta una preoccupazione per il 22%.