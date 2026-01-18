Audi Revolut F1 Team accende per la prima volta il motore della monoposto di Formula 1

Audi Revolut F1 Team ha annunciato il completamento del primo fire-up della monoposto di Formula 1 che correrà nella stagione 2026. L’accensione della power unit, completata con successo, rappresenta il primo passo verso la stagione agonistica che inizierà a marzo.

La squadra di Hinwil ha celebrato questo momento storico lo scorso 19 dicembre 2025 presso la sede del team. Dopo l’installazione della power unit nel telaio, la vettura è stata messa in moto verificando che tutti i sistemi fossero completamente operativi.

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Il fire-up è, di fatto, un momento cruciale nello sviluppo di un monoposto di Formula 1. Infatti, il lavoro dei vari team di sviluppo giunge al suo culmine in quanto rappresenta il passaggio dalla fase di progettazione alla realtà dinamica.

L’Audi Revolut F1 Team celebra un momento storico con il primo fire-up della vettura di Formula 1 per il 2026

Per quanto riguarda Audi Revolut F1 Team, il risultato è ancora più importante se si considera che la divisione powertrain del team è situata a Neuburg, in Germania, mentre la realizzazione del telaio è stata effettuata a Hinwil, in Svizzera, sotto la supervisione del Technical Centre di Bicester, nel Regno Unito. Il rapporto sinergico tra i reparti deve essere fondamentale per garantire il successo della squadra, soprattutto in un mondo come quello della Formula 1.

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG, ha dichiarato: “Per Audi, l’ingresso in Formula 1 è una parte fondamentale del continuo rinnovamento del nostro brand. Questo traguardo è una dimostrazione chiara della nostra ambizione “Vorsprung durch Technik”. È il risultato di un lavoro di squadra perfettamente coordinato e di una ricerca incessante dell’eccellenza, che rappresenterà un esempio guida per l’intera organizzazione Audi. Questo progetto è un catalizzatore di cambiamento, capace di generare orgoglio, identità ed entusiasmo. Con il fire-up, il duro lavoro dei team di Hinwil, Neuburg e Bicester prende finalmente vita, segnando l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nella storia del motorsport Audi”.

Il prossimo appuntamento per il team è fissato per il 20 gennaio a Berlino per il lancio globale della livrea e dell’intera squadra.