Attacco hacker a Leroy Merlin: violati i dati personali dei clienti

Leroy Merlin ha confermato di essere stata colpita da un attacco hacker cha coinvolto i dati personali di un numero molto elevato di clienti francesi. Un incidente che aggiunge ulteriore pressione su un settore, quello della distribuzione. Un campo sempre più colpito dai cybercriminali. Secondo quanto comunicato dall’azienda, non vi sarebbe stata alcuna compromissione di password, credenziali di accesso o dati bancari. L’intrusione però ha consentito agli attaccanti di ottenere informazioni di contatto come nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro ancora. Per ora, le verifiche condotte indicano che gli italiani non risultano coinvolti, ciò non si può dire purtroppo della Francia.

Leroy Merlin chiarisce la natura dell’attacco e invita alla prudenza

Tutti gli interessati sono stati avvertiti non appena l’incidente è stato rilevato e confermato. In più la società, oltre ad aver sporto denuncia formale, ha informato la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Proprio quest’ultima nelle ultime analisi annuali ha descritto un preoccupante aumento degli attacchi andati a segno sul territorio francese. In un anno, infatti, il numero delle persone coinvolte in violazioni di dati ha superato abbondantemente il milione.

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Nel messaggio inviato ai clienti francesi, Leroy Merlin spiega che l’incidente è stato individuato rapidamente e che le misure di sicurezza necessarie per contenere la compromissione sono state attivate senza ritardi, impedendo ulteriori accessi. La società ribadisce che le informazioni bancarie sono rimaste completamente protette grazie ai sistemi di cifratura adottati e che anche le password degli account non risultano in alcun modo accessibili.

La pagina web malevola non sarebbe più raggiungibile e gli operatori di sicurezza sono ancora al lavoro per garantire che la minaccia sia completamente neutralizzata. L’episodio rappresenta un ulteriore segnale di come le grandi catene retail, data la mole di dati che gestiscono, siano diventate bersagli sempre più frequenti. Per il momento, LeroyMerlin continua a monitorare l’evoluzione del caso insieme alle autorità francesi, assicurando che ogni aggiornamento verrà comunicato senza ritardi e che la protezione dei dati degli utenti resta una priorità assoluta.