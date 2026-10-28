Attacchi informatici con AI: privilegi cloud in meno di tre ore

Gli attacchi informatici con AI non sono più un’ipotesi da laboratorio o un argomento da convegno. A cambiare in modo evidente sono soprattutto due elementi: la velocità con cui un’offensiva prende forma e la scala su cui può essere portata avanti. Ci sono già casi documentati che mostrano quanto l’intelligenza artificiale stia accorciando i tempi di chi attacca, e il quadro che emerge riguarda da vicino aziende, amministratori di sistema e chiunque gestisca infrastrutture digitali.

Il punto non è soltanto che l’AI venga usata dai criminali informatici. Il vero salto riguarda il ritmo. Operazioni che un tempo richiedevano giorni di lavoro manuale, tentativi ripetuti e competenze specifiche oggi possono essere compresse in poche ore. Questo cambia le regole del gioco per chi si occupa di sicurezza informatica, perché il margine per accorgersi di un’intrusione e reagire si restringe parecchio.

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ARTEX e gli agenti AI, cosa raccontano i casi documentati

Uno degli esempi più concreti arriva da Microsoft, che ha documentato campagne condotte con ARTEX. Secondo quanto rilevato, queste operazioni sono riuscite a ottenere privilegi cloud in meno di tre ore. Un dato che pesa, perché i privilegi elevati in un ambiente cloud rappresentano spesso la chiave per muoversi liberamente all’interno dei sistemi di un’organizzazione. Arrivarci così in fretta significa ridurre drasticamente la finestra utile per bloccare l’attacco prima che faccia danni.

Sul fronte opposto della ricerca c’è Sophos, che ha osservato l’impiego di agenti AI utilizzati proprio per sviluppare attacchi. Qui la questione si fa ancora più delicata. Non si parla più di un software che esegue un compito preciso su indicazione di un operatore, ma di strumenti in grado di contribuire attivamente alla costruzione dell’offensiva stessa. Il ruolo dell’intelligenza artificiale passa così da semplice supporto a parte integrante del processo. Entrambi i casi vanno nella stessa direzione. L’AI non inventa tecniche completamente nuove dal nulla, almeno stando a quanto emerso finora, ma rende più rapido ed efficiente ciò che prima richiedeva tempo, risorse e mani esperte. E proprio questa accelerazione è ciò che preoccupa di più chi deve difendere reti e servizi.

PHP2Shell e la caccia alle vulnerabilità diventa più rapida

C’è poi un altro fronte, quello della ricerca delle falle. Il caso PHP2Shell mostra come l’intelligenza artificiale acceleri anche l’individuazione delle vulnerabilità, cioè la fase che precede l’attacco vero e proprio. Trovare un punto debole in un sistema è spesso il passaggio più lungo e laborioso per chi vuole entrare dove non dovrebbe. Se anche questo momento viene velocizzato, l’intera catena dell’attacco si accorcia ulteriormente.

Il quadro, comunque, non è ancora del tutto definito. Accanto alle prove già raccolte restano diversi aspetti incerti, e distinguere ciò che è stato effettivamente osservato da ciò che rimane solo potenziale è fondamentale per non cadere né nell’allarmismo né nella sottovalutazione. Le evidenze documentate da Microsoft e Sophos offrono una base solida, mentre altri elementi richiedono ancora conferme. Quello che appare chiaro è che anche le difese sono destinate a cambiare. Con attacchi informatici con AI capaci di arrivare ai privilegi cloud in meno di tre ore e strumenti che velocizzano la scoperta delle falle, chi protegge i sistemi si trova a dover fare i conti con tempi molto più stretti rispetto al passato.

Fonte: TecnoAndroid