Asus ROG Strix G16 (2025), sconto folle di 400 euro oggi su Amazon

Siete alla ricerca di uno smartphone da gaming di ultima generazione? allora dovete subito puntare verso ASUS ROG Strix G16 (2025), un dispositivo di altissima qualità e livello, che racchiude al proprio interno tutto il meglio del meglio dell’elettronica di ultima generazione, abbracciando specifiche tecniche di fascia alta e garantendo performance nettamente superiori al normale.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dall’accoppiata AMD Ryzen 9 8940HX, con alle spalle una configurazione che prevede 32GB di RAM e 2TB di memoria interna su SSD, e anche la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB dedicati. Un insieme più che valido che vi garantirà gaming di alto livello per diversi anni, con la possibilità di giocare con i migliori titoli in circolazione, senza vincoli o limiti particolari.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con la sola personalizzazione grafica dettata dalla presenza di Armoury Crate, fermo restando che il dispositivo presenta un display da 16 pollici di diagonale, un più che discreto IPS LCD impreziosito da una reattività fuori dal comune, con i suoi 165Hz, pronti a garantire un tempo di risposta nettamente inferiore alla media della fascia di prezzo di posizionamento.

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Asus ROG Strix G16 (2025), che prezzo in offerta su Amazon

Una promozione così difficilmente l’avevamo mai vista, gli utenti hanno difatti la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori prodotti in circolazione, come l’ASUS ROG Strix G16 (2025), riuscendo a risparmiare poco più di 400 euro sul suo acquisto. Il listino parte da 2299 euro, per scendere del 19% e arrivare a sostenere così un investimento di 1869 euro. L’acquisto può essere completato subito qui, con garanzia della durata di 24 mesi e spedizione gratuita direttamente al vostro domicilio.