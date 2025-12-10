ASUS ROG Matrix RTX 5090: ecco dettagli sugli ultimi intoppi

La recente presentazione della ROG Matrix RTX 5090, la nuova scheda grafica di ASUS per il gaming, ha subito un imprevisto rallentamento. Anche se l’anteprima alla Gamescom aveva generato grande attesa, il lancio ufficiale è stato posticipato a causa di alcuni problemi tecnici rilevati dall’azienda. Secondo le comunicazioni diffuse sui forum ufficiali, l’intervento era necessario per introdurre ulteriori ottimizzazioni e garantire la piena affidabilità del prodotto. Secondo quanto emerso, le prime prove pratiche della scheda non avevano mostrato malfunzionamenti evidenti. Eppure, alcuni dettagli tecnici hanno catturato l’attenzione della comunità di appassionati.

ASUS: ecco cosa c’è che non va con la nuova scheda grafica ROG Matrix RTX 5090

L’overclocker Der8auer ha evidenziato che l’applicazione del metallo liquido tra la GPU e il dissipatore non risultava completamente raffinata. Ciò considerando il prezzo della scheda, vicino ai 4.000 dollari. ASUS aveva scelto di utilizzare una semplice barriera di pasta termoconduttiva, senza una guarnizione solida. Soluzione che, anche se efficace nel trasferire il calore, può comportare rischi se il materiale dovesse entrare in contatto con il circuito stampato, provocando potenziali cortocircuiti.

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Non è noto se proprio tale dettaglio ha determinato il ritardo annunciato dall’azienda. Eppure, ASUS ha già comunicato ai suoi utenti che il problema è stato risolto. Dunque, secondo quanto riportato, la scheda grafica è pronta per essere distribuita ai rivenditori partner. Il tutto con l’obiettivo di arrivare sul mercato in tempo per le festività natalizie.

Tale episodio che ha coinvolto ASUS evidenzia le possibili sfide tecniche associate alla produzione di hardware di fascia alta. In tale scenario, la combinazione di materiali avanzati e prestazioni estreme richiede un’elevata attenzione ai dettagli. Inoltre, necessita di interventi di ottimizzazione continui, anche all’ultimo momento. La ROG Matrix RTX 5090 resta comunque una delle soluzioni più ambiziose per il settore gaming. Ciò grazie alle sue caratteristiche, pensate per offrire elevate prestazioni anche mantenendo la sicurezza e l’affidabilità come priorità.