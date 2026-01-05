Asus: per quest’anno niente nuovi smartphone

Il settore smartphone di Asus è tornato al centro dell’attenzione per una combinazione di indiscrezioni e smentite ufficiali. Alcuni distributori taiwanesi avrebbero segnalato difficoltà crescenti nell’ottenere dispositivi attraverso i canali autorizzati, alimentando l’idea di una struttura operativa ferma. Il racconto, filtrato da fonti vicine alla distribuzione, ha diffuso una sensazione di sospensione, come se una storia tecnologica stesse rallentando senza annuncio pubblico. In risposta a tali voci, dalla società è arrivata una posizione: le attività legate agli smartphone sarebbero destinate a proseguire secondo le modalità attuali. La dichiarazione ha cercato di spegnere le preoccupazioni, pur lasciando spazio a interrogativi irrisolti che continuano a scorrere sotto traccia, legati al futuro della presenza Asus.

Continuità garantita, novità congelate

La comunicazione ufficiale ha posto l’accento su un punto ritenuto centrale: assistenza, aggiornamenti software e garanzie per i dispositivi già in commercio non subirebbero variazioni. Asus garantisce che la divisione mobile, secondo quanto affermato, resterebbe attiva per tutelare i diritti dei consumatori e mantenere gli impegni assunti. Allo stesso tempo, è stato precisato che non risultano piani per il lancio di nuovi smartphone nel 2026. Questa assenza di novità ha generato un vuoto percepibile, poiché il mercato vive di cicli rapidi e annunci costanti.

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Le ragioni alla base di tale scelta non sono state chiarite. Tra le ipotesi circolate, viene citata la difficoltà nel reperire memorie, elemento diventato cruciale in un periodo segnato da tensioni nella filiera tecnologica. L’anno in corso si preannuncia complesso, con produttori sottoposti a pressioni crescenti e costi in aumento. La prudenza appare così come una strategia di sopravvivenza più che una ritirata. La storia di Asus nel segmento mobile sembra scorrere su un filo sottile, fatto di supporto garantito e innovazione rimandata. Una pausa che non chiude le porte, ma lascia aperta una domanda sul destino di una presenza che ha segnato un’epoca recente degli smartphone targati Asus.