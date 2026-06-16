ASUS e T1 ufficiali: due schede grafiche che sono anche pezzi da collezione

Ci sono collaborazioni tra brand tecnologici e team eSport che si limitano a mettere un logo su un prodotto esistente. Quella tra ASUS e T1 è qualcosa di diverso. Il team coreano quattro volte campione mondiale di League of Legends non ha solo prestato il proprio marchio: ha co-firmato il design di due schede grafiche,T1 GeForce RTX 5070 e T1 GeForce RTX 5060 Ti, che arriveranno nella seconda metà di giugno rispettivamente a 919 euro e 589 euro.

Due design, due identità

Le due schede raccontano storie visive distinte, pensate per pubblici diversi. La RTX 5070 adotta una palette bianca e nera con accenti rossi, il rosso che richiama l’identità T1, in un’estetica sobria e disciplinata che evoca la concentrazione richiesta ai massimi livelli competitivi. La piastra posteriore è il dettaglio che trasforma questa scheda da hardware a oggetto da collezione: ritratti dei giocatori e le loro firme stampate sul backplate, un pezzo di storia degli eSport integrato direttamente nell’hardware.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La RTX 5060 Ti sceglie un approccio più audace: rosso e bianco dominano il design, con il logo T1 reinterpretato in un linguaggio visivo più dinamico ed energico. La piastra posteriore riprende il tema con ritratti stilizzati dei giocatori, mantenendo le firme come elemento distintivo condiviso con il modello superiore. Un design pensato per un pubblico più ampio, che bilancia personalità e accessibilità. Entrambe le confezioni includono magneti e adesivi esclusivi T1, e il software ASUS GPU Tweak III incorpora un tema speciale progettato dal team T1 per questa collaborazione.

La tecnologia che sta sotto al design

L’estetica non sarebbe sufficiente senza una base tecnica solida. Entrambe le schede integrano le ventole Axial-tech con mozzo più piccolo rispetto allo standard, una scelta che consente di utilizzare lamelle più lunghe aumentando la portata d’aria, e cuscinetti a doppia sfera con durata fino al doppio rispetto ai cuscinetti con manicotto tradizionale. La tecnologia 0dB ferma le ventole nei momenti di basso carico, permettendo sessioni di gioco silenziose quando le temperature lo consentono.

Il sistema MaxContact espande efficacemente la superficie di contatto tra dissipatore e GPU del 5% rispetto ai design tradizionali, contribuendo a un miglioramento delle temperature fino a 2°C. Il processo di produzione Auto-Extreme, che completa tutte le saldature in un unico passaggio — garantisce affidabilità superiore riducendo al contempo il consumo energetico in fase di produzione.

L’interruttore Dual BIOS permette di passare tra profilo Quiet e profilo Performance in base alle esigenze del momento, mentre ASUS GPU Guard applica rinforzi adesivi sui quattro angoli della scheda con una staffa che garantisce pressione di montaggio uniforme e maggiore stabilità nel lungo periodo.