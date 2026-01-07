ASUS al CES 2026 rilancia il Business: ExpertBook Ultra e PC AI per il lavoro ibrido

Al CES 2026 ASUS ha presentato una visione chiara e ambiziosa per il futuro del computing aziendale, mostrando una gamma Business completamente ripensata attorno all’intelligenza artificiale, alla sicurezza e alla flessibilità del lavoro moderno. L’obiettivo è supportare imprese e professionisti con dispositivi capaci di adattarsi a flussi di lavoro sempre più dinamici, tra ufficio, smart working e ambienti ibridi.

La nuova offerta ruota attorno a tre pilastri: il debutto del nuovo ExpertBook Ultra, l’evoluzione delle serie Expert P e B e l’introduzione della piattaforma software ASUS MyExpert, pensata per rendere l’AI uno strumento concreto e quotidiano.

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ExpertBook Ultra: potenza AI in meno di un chilo

Il protagonista assoluto è ExpertBook Ultra, il nuovo vertice della gamma ExpertBook. ASUS punta su un design ultraleggero, con un peso che parte da 0,99 kg, senza rinunciare a solidità e dotazione completa. Il telaio in lega di magnesio-alluminio, rifinito con trattamento ceramico, unisce eleganza e resistenza, mantenendo certificazioni di durabilità di livello militare.

Sotto la scocca trova spazio il processore Intel Core Ultra Series 3, con una NPU fino a 50 TOPS, pensata per gestire localmente carichi di lavoro AI avanzati. Il sistema di raffreddamento dedicato consente prestazioni stabili anche sotto stress, mentre la batteria ad alta capacità promette un’autonomia estesa per l’intera giornata lavorativa.

Il display OLED tandem 3K, luminoso e antiriflesso, è affiancato da un comparto audio a sei altoparlanti e da soluzioni di input curate, come touchpad aptico e tastiera ottimizzata per un uso prolungato. Grande attenzione anche alla sicurezza, con protezioni a livello firmware pensate per ambienti enterprise.

Serie Expert P e B: flessibilità per ogni azienda

Accanto al modello di punta, ASUS rinnova le serie Expert P e B, pensate per coprire esigenze diverse, dalle PMI alle grandi organizzazioni. I nuovi laptop e desktop integrano processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen AI, offrendo un equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e capacità AI.

La serie Expert P è orientata alla produttività avanzata e al multitasking, con soluzioni adatte sia a chi lavora in mobilità sia a chi necessita di postazioni desktop compatte ma potenti. La serie Expert B, invece, punta su personalizzazione, sicurezza e robustezza, con chassis certificati per resistere a condizioni di utilizzo intense e sistemi di protezione pensati per la gestione di dati sensibili.

MyExpert: l’AI diventa uno strumento quotidiano

A completare l’ecosistema arriva ASUS MyExpert, una piattaforma software che raccoglie strumenti di collaborazione, generazione di contenuti e gestione delle attività in un’unica interfaccia. L’AI supporta riunioni, scrittura, ricerca di file e organizzazione del lavoro, con un’attenzione particolare alla protezione dei dati e all’utilizzo sia in locale sia in cloud.

Con la gamma Business 2026, ASUS propone un approccio più ampio: dispositivi intelligenti, AI integrata e sicurezza avanzata diventano elementi centrali per affrontare il lavoro. Produttività e intelligenza artificiale non sono più concetti separati, ma parti di un’unica esperienza pensata per durare nel tempo.