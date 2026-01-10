Arriva l’HDR Dolby Vision 2: visione più nitida sui modelli Hisense

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Dolby ha tracciato un quadro aggiornato sul nuovo HDR Dolby Vision 2, confermando una fase di introduzione progressiva e fortemente legata all’hardware di nuova generazione. L’annuncio ha chiarito i nomi dei produttori coinvolti e le famiglie di televisori pronte a integrare il formato, segnando un passaggio rilevante dopo mesi di indiscrezioni. Il Dolby Vision 2 nasce come evoluzione dell’attuale standard HDR con metadati dinamici, pensata per sfruttare livelli di luminosità più elevati, una gestione più precisa dei colori e un controllo avanzato del tone mapping scena per scena. Il messaggio emerso dalla fiera statunitense descrive un ecosistema che si muove con cautela, puntando prima alla fascia alta del mercato e rimandando la diffusione di massa a una fase successiva.

MiniLED protagonisti tra Hisense e TCL

Dolby ha ufficializzato il supporto di Vision 2 sulle serie RGB MiniLED UX, UR9 e UR8 di Hisense, oltre ad alcune linee MiniLED di fascia superiore. La collaborazione tra Dolby e il marchio cinese viene così consolidata, con televisori progettati per valorizzare picchi di luminanza elevati e un controllo più fine delle zone di retroilluminazione. Parallelamente, TCL ha confermato l’adozione del nuovo formato su tutta la gamma MiniLED serie C, estendendo il supporto fino ai modelli di vertice RGB MiniLED serie Q e ai SQD-MiniLED X11L. In entrambi i casi, l’implementazione tecnica passa attraverso il nuovo SoC MediaTek Pentonic 800, elemento centrale per la gestione dei metadati dinamici e delle nuove specifiche HDR. Dolby garantirà la compatibilità effettiva tramite aggiornamenti firmware distribuiti nel corso del 2026, sottolineando come l’hardware sia già predisposto, mentre il software completerà il percorso.

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OLED, streaming e tempi di maturazione

Il Dolby Vision 2 arriverà anche nel mondo OLED grazie alla partnership con TP Vision, che ha annunciato l’integrazione del formato sui modelli Philips della gamma 2026. Le informazioni tecniche restano limitate in attesa della presentazione ufficiale, ma l’adozione del Pentonic 800 conferma una strategia comune ai produttori coinvolti. Sul fronte dei contenuti, Dolby ha indicato Peacock di NBCUniversal come primo partner streaming: la piattaforma statunitense trasmette già eventi sportivi in Dolby Vision e Dolby Atmos, con NBA e MLB ed introdurrà il Dolby Vision 2 entro la fine del 2026. La mancanza di disponibilità in Italia evidenzia una diffusione ancora geografica e selettiva. Il quadro complessivo suggerisce un percorso di crescita misurato, con segnali concreti sul piano tecnologico e una reale espansione dei contenuti attesa in una fase successiva, indicativamente dal 2027.