Archer Fiber, il drone FPV che comunica via fibra ottica: addio al jamming elettronico

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Nel mondo della guerra elettronica, dove il dominio dello spettro radio è sempre più decisivo, i droni FPV tradizionali iniziano a mostrare tutti i loro limiti. Interferenze, spoofing e disturbi del segnale hanno messo in crisi molte piattaforme basate su collegamenti radio. Ora però una nuova tecnologia promette di cambiare tutto: si chiama Archer Fiber, ed è il primo drone FPV al mondo a utilizzare un collegamento in fibra ottica anziché una connessione wireless.

Un progetto congiunto tra Stati Uniti e Israele

Il drone nasce dalla collaborazione tra Neros Technologies, società statunitense specializzata in sistemi di guerra elettronica, e Kela Technologies, azienda israeliana con esperienza nel campo delle comunicazioni militari. L’obiettivo comune è stato chiaro fin dall’inizio: creare un sistema FPV capace di operare in ambienti elettromagnetici altamente contestati, dove qualsiasi segnale radio verrebbe facilmente intercettato, disturbato o bloccato. Il risultato è una piattaforma rivoluzionaria, completamente priva di emissioni radio, in cui comandi e flusso video viaggiano esclusivamente sotto forma di impulsi luminosi lungo un sottile cavo in fibra ottica che collega il drone all’operatore.

Zero emissioni, zero intercettazioni

L’uso della fibra ottica cancella alla radice le vulnerabilità tipiche dei droni convenzionali. Non trasmettendo segnali nell’aria, Archer Fiber non produce alcuna firma radio, diventando virtualmente invisibile ai sensori passivi e immune ai sistemi di jamming e spoofing. In altre parole, il drone non può essere né disturbato né localizzato tramite tecniche di guerra elettronica. Secondo le aziende coinvolte, la connessione via fibra garantisce una stabilità di trasmissione assoluta, anche in ambienti saturi di interferenze. È una soluzione pensata per operazioni critiche di ricognizione o supporto tattico, dove il controllo remoto deve restare costante a prescindere dalle condizioni del campo di battaglia.

La certificazione BlueUAS e la produzione negli USA

Archer Fiber ha già ottenuto una certificazione cruciale: l’approvazione nell’ambito del programma BlueUAS del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questo significa che il drone ha superato la verifica di sicurezza e affidabilità della catena di fornitura, garantendo assenza di componenti provenienti da fornitori cinesi e conformità alle norme NDAA — un requisito diventato centrale nella strategia di difesa americana. La produzione sarà interamente realizzata negli Stati Uniti, con una prima serie di esemplari già destinata ai partner militari e alle forze di sicurezza che stanno testando la piattaforma in scenari reali. Le consegne su larga scala sono previste per il 2026.

Un nuovo paradigma per i droni “attritable”

Neros Technologies definisce Archer Fiber un drone “attritable”, cioè progettato per missioni ad alto rischio in cui la perdita del velivolo è accettabile, grazie a costi di produzione relativamente contenuti. Pur essendo più economico rispetto a sistemi complessi e riutilizzabili, mantiene prestazioni avanzate, una trasmissione video in 4K e un’autonomia di volo adatta a missioni di ricognizione a medio raggio. La nascita di un drone FPV a fibra ottica apre scenari completamente nuovi nel settore militare e di sicurezza. In un contesto in cui il controllo dello spettro elettromagnetico è ormai considerato una forma di supremazia tattica, eliminare del tutto le trasmissioni wireless rappresenta un cambio di paradigma strategico. Se la tecnologia si dimostrerà affidabile e scalabile, Archer Fiber potrebbe ispirare una nuova generazione di droni militari “stealth”, invisibili alle contromisure elettroniche e perfettamente sicuri contro il jamming. Un’innovazione che — per la prima volta — sostituisce il silenzio radio con la luce come mezzo di comunicazione.